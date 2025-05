El Gimnàstic del Nou Estadi no teme a nadie

El Gimnàstic vuelve al Costa Daurada para recuperarse después de la derrota en Andorra y resarcirse con un nuevo triunfo que a falta de tres jornadas para acabar la temporada le garantice un puesto entre los cinco mejores. Jugar ante su público es el aliciente para un Nàstic que ha goleado en sus tres últimos partidos y que recibe a un Lugo apurado en zona de descenso con nuevo entrenador, Álex Ortiz, en el banquillo.

Con la única baja y de larga duración de Borja Granero, el Nàstic afronta con renovados ánimos un partido que debe revocar las malas sensaciones como visitante . Dani Vidal incide en la importancia del envite: “Ahora sí que estamos en el tramo final de la temporada. Nos quedan dos partidos en casa y el de mañana es el más importante. Tenemos ganas de volver a nuestro estadio y dar continuidad al nivel que da el equipo en casa. Nos encontraremos un rival que nos pondrá las cosas muy difíciles y que ha cambiado de entrenador. No me gusta cuando el rival cambia de técnico. El Lugo tiene un equipazo y no tiene una plantilla para estar en los puestos en los que está, pero esta categoría es muy complicada”.

El técnico del Nàstic confía en que el equipo mantenga el buen tono mostrado en casa: “Lo que más queremos son los tres puntos y, si toca ganar sufriendo, te lo firmo ahora”.