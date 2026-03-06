El Gimnàstic, sin margen de error

El Nàstic se la juega otra vez porque otra derrota complicaría más su situación, aunque el Eldense, no es precisamente un rival fácil. Cristóbal Parralo, en una de sus comparecencias más tensas y honestas, no ha ocultado que la preocupación por el descenso es máxima, reconociendo sin ambages que el equipo se encuentra en el pozo porque "no se han hecho bien las cosas". Esta asunción de culpas llega en un momento crítico, justo antes de afrontar un examen total en el feudo del Eldense, el mejor local del Grupo II, donde los tarraconenses buscan una inyección de oxígeno tras el "palo duro" que supuso el tropiezo ante el Antequera. La metamorfosis del objetivo estacional es total; lo que empezó como un proyecto para pelear en la zona noble se ha convertido en una lucha agónica por evitar el abismo, una situación que obligará a la plantilla a "sufrir mucho" si quiere revertir la inercia negativa.

La preparación semanal ha estado marcada por la necesidad de cicatrizar las heridas psicológicas y focalizar los errores tácticos que privaron al equipo de la victoria en la última jornada. Parralo, lejos de poner excusas, ha apelado al orgullo profesional al afirmar que defender la camiseta del Nàstic debería ser motivación suficiente para cualquier futbolista, especialmente tras el sentimiento de injusticia provocado por el polémico gol anulado el pasado fin de semana. No obstante, el técnico advierte que no pueden permitirse vivir del rencor arbitral, sino que deben salir con una concentración extrema para minimizar errores ante un rival de la calidad del Eldense, que castiga cualquier parpadeo defensivo. La clave para el cuerpo técnico reside en recuperar la solidez y la mentalidad ganadora en un escenario hostil que no admite medias tintas.

En el apartado de nombres propios, la expedición a tierras alicantinas presenta luces y sombras que condicionarán el esquema inicial. La buena noticia es la recuperación de Marcos Baselga, quien entra en la convocatoria plenamente disponible para aportar pólvora en ataque tras superar sus molestias. Sin embargo, la enfermería vuelve a dar un revés al Nàstic con la baja confirmada de Christos Almpanis, aquejado de un inoportuno derrame en la rodilla que le impide participar en este duelo vital. Con estas piezas sobre el tablero, Parralo busca dar un golpe de timón definitivo; una victoria en Elda no solo significaría sumar tres puntos de oro, sino también validar un cambio de discurso que prioriza la realidad sobre las expectativas incumplidas.