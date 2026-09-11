El Gimnàstic se mantiene invicto en la Liga

El Gimnàstic de Tarragona mantiene su paso firme en el arranque liguero tras encadenar su segunda victoria consecutiva en el Nou Estadi Costa Daurada. El conjunto grana, sin embargo, tuvo que emplearse a fondo para doblegar a un rival rocoso que plantó cara durante los noventa minutos y nunca dio el choque por perdido. Con este trabajado triunfo, los locales alargan su racha de invictos y consolidan la fortaleza de su feudo ante una afición entregada.

El Nàstic firmó una primera mitad arrolladora en la que no dio opción al Algeciras, imponiendo su ley desde el pitido inicial. Apenas transcurridos cuatro minutos de juego, los tarraconenses encarrilaron el partido gracias a una gran maniobra de Meshak que asistió a Bakis para inaugurar el marcador. Lejos de conformarse, la marea grana continuó su asedio ofensivo y rozó el segundo tanto con un ajustado remate de Montalvo que repelió el palo, seguido de una clara ocasión del propio Meshak que se marchó desviada.

Cuando mejor jugaban los locales, el Algeciras tiró de efectividad y logró restaurar las tablas antes de la media hora mediante un certero testarazo de Raúl Rubio. La respuesta del Nàstic fue inmediata: Montalvo volvió a avisar ante una zaga andaluza desbordada y Joan Prohens estrelló un nuevo balón en la madera en los minutos previos al descanso.

El premio a la insistencia local llegó en la recta final del primer tiempo, cuando Víctor Villote volvió a adelantar a los suyos en el tiempo reglamentario. Sin tiempo para la reacción visitante, el central Van Rijn remató la faena en el añadido haciendo el 3-1 definitivo antes del paso por vestuarios.

Tras el paso por los vestuarios, la segunda mitad arrancó con máxima intensidad y un ritmo frenético sobre el césped. Iván Turrillo encendió de nuevo el encuentro firmando el 3-2 tras cazarse un rebote al travesaño tras un potente disparo de Pau Martínez. Sin tregua en el área rival, Diego Iglesias rozó el gol y estuvo a punto de restaurar las tablas en el marcador.

En la recta final del choque, el Nàstic volvió a acorralar a la zaga contraria buscando la sentencia definitiva. Almansa rozó el cuarto tanto para los locales con un gran remate que terminó estrellándose contra el exterior de la red. Gómez consiguió el tanto de la tranquilidad definitiva en el añadido.