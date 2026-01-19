Un Gimnàstic irreconocible

El Nàstic empieza a mirar de frente al precipicio. La derrota en El Palmar ante el Atlético Sanluqueño no fue solo un tropiezo más en la clasificación, sino una confirmación de que el equipo ha entrado en una fase crítica de la temporada. Cuatro partidos perdidos de forma consecutiva, una distancia cada vez más corta con la zona de descenso y una sensación persistente de fragilidad han instalado al conjunto grana en una dinámica peligrosa, tanto en lo futbolístico como en lo emocional.

El escenario, un estadio modesto y un rival igualmente necesitado, no sirvió de refugio. Al contrario. El Nàstic volvió a mostrar una versión vulnerable, sin continuidad en el juego y con dificultades para sostener un plan durante los noventa minutos. El penalti fallado por Jaume Jardí en la primera mitad simbolizó una tarde espesa, en la que ni siquiera las oportunidades más claras lograron alterar el rumbo de un equipo atenazado por la ansiedad.

Cristóbal Parralo compareció tras el encuentro sin escudos ni atajos retóricos. El técnico reconoció que el inicio fue acorde a lo previsto, pero que el equipo fue perdiendo claridad conforme avanzó el partido.

“Hemos arrancado bien, apretando arriba y recuperando balones. Hemos tenido el penalti y, a partir de ahí, el partido se ha abierto demasiado”, explicó. La lectura fue directa: la precipitación y la falta de calma acabaron erosionando cualquier intento de control.

“Por la ansiedad de querer ganar nos hemos precipitado con balón. Cuando no tienes tranquilidad para jugar, te cuesta mucho más”, añadió, poniendo el foco en un problema que trasciende lo táctico y se instala en lo mental.

Lejos de suavizar el contexto, Parralo asumió la crudeza del momento. La clasificación ya no permite discursos complacientes.

“Es la realidad. No hay que taparla”, afirmó con contundencia. “Llevamos cuatro partidos perdidos y estamos ahí. De ahí solo puede salir el equipo”.

El entrenador reconoció que los errores cometidos son incompatibles con la exigencia de la categoría y que el margen de maniobra se reduce jornada a jornada. “Con un poco más de calma el partido podría haber sido diferente. Hemos cometido errores que no se pueden cometer”, insistió.

La acción de Jardí desde los once metros, detenida por el guardameta local, fue algo más que una ocasión perdida. En un equipo necesitado de certezas, el fallo reforzó la sensación de bloqueo. El Nàstic no logró recomponerse del golpe anímico y fue perdiendo presencia conforme el Sanluqueño, empujado por su público, entendió que la victoria era posible.

La segunda parte dejó algunas aproximaciones grana, incluso un balón al palo, pero también evidenció una alarmante falta de personalidad en los momentos decisivos. El gol de Barea en la recta final terminó de castigar a un Nàstic incapaz de sostener la tensión competitiva.

Cuestionado por las decisiones técnicas y el momento del vestuario, Parralo defendió su hoja de ruta sin desviarse del mensaje principal.

“La solución que tengo es seguir trabajando y no rendirme. Seguir insistiendo. Eso es lo que yo puedo hacer”, afirmó. El técnico evitó pronunciarse sobre el mercado de invierno, consciente de que el debate inmediato no está en los despachos.

“De fichajes no tengo que entrar yo. Mi trabajo es entrenar y trabajar duro”, zanjó.

Parralo también asumió que el entorno será cada vez más crítico. La presión de la grada y del contexto institucional se intensifica, pero el entrenador quiso proteger a sus jugadores.

“Ahora nos van a llover las críticas porque son merecidas y es normal, pero yo no voy a tirar más mierda al equipo”, señaló, en una frase que resume la tensión interna del momento.

El mensaje final fue de compromiso personal, casi de supervivencia profesional.

“No me rindo. Tengo experiencia en esto. He cogido un reto y seguro que lo vamos a sacar. No me voy a rendir”, concluyó.

Más allá del discurso, el Nàstic deja señales inquietantes. No transmite sensación de equipo grande, no domina los partidos ni siquiera cuando el contexto lo permite y acumula problemas estructurales que no se resuelven con consignas. La fragilidad defensiva, la falta de liderazgo en el campo y la dificultad para gestionar la presión han convertido cada partido en un ejercicio de resistencia.