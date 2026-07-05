El Gimnàstic no da aún por cerrado el mercado

El Gimnàstic mantiene la maquinaria del mercado a pleno rendimiento con el claro objetivo de apuntalar su plantilla. A pesar de que el club grana ya acumula un total de trece incorporaciones, la dirección deportiva liderada por Tomeu Nadal tiene muy claro que el capítulo de altas no se ha cerrado.

La hoja de ruta para las próximas semanas está definida y entre las posiciones más urgentes se encuentra la portería, donde se busca un guardameta sub-23 que pueda competir por la titularidad. Asimismo, la defensa requiere todavía de efectivos, siendo la prioridad absoluta la contratación de un lateral izquierdo puro. Para la zona medular, los esfuerzos se centran en la llegada de un mediocentro de corte defensivo.

Y por último, la guinda del pastel será la incorporación de un delantero de referencia, un ariete con olfato goleador y capacidad para fijar a las defensas contrarias en los momentos clave del partido.

De momento han llegado jugadiores importantes como Valderrama, Toni Gabarri, Manel Royo, Nico Van Rijn, José Amo, Guillem Barrès. Katsushima, Almansa, Carlos Segura, Prohens y los goleadores Gómez y Pere Marco..