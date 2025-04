El Gimnástic, con cuatro bajas en Sestao

El Gimnàstic juega hoy en Las Llanas ante el Sestao impulsado por la inercia de su goleada a la Ponferradina que le permitió además situarse segundo en la clasificación. El equipo grana espera mantener su buen momento de forma para sumar otro triunfo ante un Sestao necesitado que pelea por salvar la categoría. Curiosamente, el Sestao también marcó cinco goles la jornada pasada, al imponerse en el campo del Osasuna Promesas (1-5).

El Nàstic, sin embargo, afronta el partido con muchas e importantes ausencias que pondrán a prueba el fondo de armario de la plantilla. No estarán en Sestao Víctor Narro, Pablo Fernández, David Juncà y Pol Domingo En el caso de Narro, uno de los jugadores más determinantes del equipo, cumplirá un partido de sanción tras ver la quinta amarilla en el último encuentro frente a la Ponferradina. El extremo balear cumplirá ciclo de sanción, al igual que Pablo Fernández, otra baja por acumulación de amonestaciones, que recibió la tarjeta estando en el banquillo pero que igualmente no habría podido jugar por sus problemas en los isquios que ya no le permitieron jugar la última jornada.

La ausencia de Narro es la que puede comportar más problemas, aunque la opción más coherente sería la de utilizar a David Concha en el flanco izquierdo, de tal manera que Jaume Jardí regrese al once inicial ocupando su habitual banda derecha. Pero hay más variantes para reemplazar al balear, que pasarían por poner en banda a Marc Fernández o Roberto Torres, que también se pueden desenvolver esa demarcación.

Pol Domingo, por su parte, sufre una lesión en el isquiotibial derecho y aunque ha iniciado tratamiento de fisioterapia, será la evolución marcará su disponibilidad. También está lesionado David Juncà, lo que deja los laterales bajo mínimos, con Miguel Leal y Joan Oriol como únicas opciones.

Debido a las bajas y al contexto que han generado, el Nàstic podría repetir la fórmula de jugar con un solo punta. Sin Pablo Fernández, Antoñín sería la referencia arriba. En la convocatoria aparece por primera vez Oriol Subirats, del Juvenil A.