Gimàstic, tres nueves para plantar cara al gol

El Gimnàstic ha revolucionado su parcela ofensiva de cara a la temporada 2026/2027 con tres incorporaciones. Pere Marco, Joan Prohens y Diego Gómez son los elegidos para asumir la responsabilidad del gol y formar la nueva referencia en ataque del conjunto grana.

Estos tres delanteros están llamados a tomar el relevo de Marcos Baselga, Cedric y Álex Jiménez, quienes no cumplieron con las expectativas anotadoras durante el pasado curso en el Nou Estadi. La dirección deportiva busca un cambio radical de dinámica tras un año donde el extremo Jaume Jardí fue el máximo realizador con once dianas. Los registros de los arietes anteriores quedaron muy lejos de lo esperado en la entidad catalana.

Cedric solo pudo perforar la red en dos ocasiones y Baselga firmó únicamente seis goles. Estas cifras supusieron una decepción notable, especialmente porque ambos arrastraban una excelente carta de presentación en la categoría. Cedric venía de marcar doce goles con el Fuenlabrada y Baselga había replicado esa misma cifra en el Arenteiro.

Para revertir esta falta de pegada, el club ha apostado por savia nueva y perfiles muy hambrientos. El valenciano Pere Marco, de 22 años, firma por dos campañas tras destacar en las filas del Unionistas de Salamanca. Con el club charro disputó 30 partidos de liga y anotó seis goles gracias a su movilidad. Por su parte, el mallorquín Joan Prohens, de 21 años, queda vinculado hasta 2028 tras llegar libre de la UD Poblense. Prohens viene de marcar siete goles y disputar el play-off de ascenso.

La tercera pieza de este tridente es Diego Gómez, delantero de área nacido en Trescasas hace 26 años. El segoviano firma hasta junio de 2028 tras llegar libre del CP Cacereño, donde firmó seis goles y seis asistencias.. A ellos se sumará el japonés Katsushima, ariete que llega desde el Girona B tras anotar cinco tantos.