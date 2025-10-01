Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Gil Muntadas, seis semanas de baja

El jugador del Terrassa sufre una afectación en el tendón intramuscular del recto anterior del cuádriceps izquierdo

Se lesionó en el partido ante el Atlètic Lleida y ya no entró en la convocatoria ante el Girona B

Gil Muntadas

Gil Muntadas / @TerrassaFC

SPORT.es

SPORT.es

El jugador Gil Muntadas del Terrassa estará apartado de los terrenos de juego durante aproximadamente seis semanas tras confirmarse que sufre una lesión en el tendón intramuscular del recto anterior del cuádriceps izquierdo. El jugador se lesionó en el partido ante el Atlètic Lleida y ya no entró en la convocatoria ante el Girona B.

El diagnóstico médico apunta a un periodo estimado de recuperación de mes y medio, aunque la evolución del futbolista marcará los plazos definitivos de su regreso a la competición.

La baja supone un contratiempo para Víctor Bravo, que pierde a un jugador importante en el centro del campo. El club ha comunicado que Muntadas ya sigue un plan específico de recuperación supervisado por los servicios médicos.

