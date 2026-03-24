Gil Bertrana: "Mi máxima ilusión es que el Vic siga en Tercera RFEF"

Capitán icónico de la UE Vic, baluarte defensivo e indiscutible en el once titular, personifica la lealtad a unos colores con una trayectoria inmaculada en la entidad, donde se acerca a los doscientos partidos con la camiseta rojiblanca.

Once temporadas en Vic, romantizando la fidelidad.

He interiorizado el club tras once temporadas; mi gran reto era devolverlo a Tercera RFEF tras catorce años de ausencia. Aunque no sé qué me deparará el futuro, me siento muy asentado aquí, tengo mi trabajo y, a pesar de haber tenido ofertas de categoría superior cuando estábamos en Primera Catalana, mi prioridad siempre ha sido quedarme en casa.

Un peaje de cuatro puntos para la permanencia.

Me haría muchísima ilusión salvarnos y, mientras las matemáticas no digan lo contrario, vamos a seguir luchando con todo. Estamos fastidiados por esos puntos de diferencia, pero el objetivo real en estos dos meses que quedan es asegurar la categoría y que el Vic siga compitiendo en Tercera.

No parece que los ábitros sean precisamente del Vic.

Los arbitrajes no nos están ayudando y ya van cuatro o cinco partidos en los que hemos salido perjudicados; un árbitro se puede equivocar, pero la decisión siempre nos sale cruz y nos quita puntos vitales. Aun así, soy autocrítico: si estamos ahí abajo es porque las cosas no se han hecho del todo bien y es cierto que, a veces, se tiene más respeto a unos equipos que a otros por su nombre.

Vic era ciudad de hockey. Sorpasso del fútbol sobre a sticks y patines.

El hockey ya no es lo que era, tampoco el basket y el crecimiento del club bajo la etapa de Ramón Carrascal e Ignasi Puig ha sido enorme; el Vic merece estar como mínimo en Tercera RFEF por masa social y estructura.

Capitán y de apodo Titán.

Soy el capitán y me toca dar ejemplo a los jóvenes para que tengan un referente constante en el que fijarse. A mis 29 años, y tras haber superado una rotura de cruzado a los 21 y una operación de menisco que me paró cuatro meses, me cuido físicamente al máximo para seguir disfrutando de la competición.

No existen fotos suyas en un banquillo.

Valoro mucho la meritocracia porque soy un chico muy constante en el trabajo diario. Sé que estoy en el tramo final de mi carrera, pero esas cicatrices me han hecho valorar mucho más el estar disponible cada domingo; no vale lo que hayas hecho el fin de semana pasado, cada partido es una cuenta nueva

Las defensas rivales no le prestan mucha atención cuando sube al remate.

Soy consciente de que tengo que mejorar en la faceta goleadora, llevo muy pocos. Intento subir en las jugadas a balón parado, pero ofensivamente no tengo el instinto goleador innato de otros jugadores.