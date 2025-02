Gerard Piqué: "No es nuestra intención irnos de Andorra"

Gerard Piqué y el FC Andorra están viviendo unos días movidos. El club tiene claro que quiere seguir en el Estadi Nacional, donde lleva invertidos más de cuatro millones de euros, mientras el Govern del país espera que pueda irse a Encamp una vez finalice la temporada. No es la primera vez que el equipo no sabe dónde jugará a partir de la siguiente temporada. Ya le ha pasado en dos ocasiones anteriormente... y Piqué quiere una solución antes de verano.

Es por ello que, después de las negociaciones que no terminan de llegar a buen puerto, el exjugador del Barça y ahora propietario del FC Andorra ha comparecido ante los medios para explicar cómo está la situación a día de hoy. De momento, está todo más bien enquistado. El govern sigue con su idea mientras Piqué ha dejado claro que no irá a Encamp y que deja abierta la posibilidad incluso de marcharse del país.

""No es nuestra intención irnos, pero obviamente si no tenemos campo para competir pues algo tendremos que hacer. Veremos qué pasa. Nosotros hemos callado la boca durante seis años. Solo estamos pidiendo algo que todos los equipos de la categoría tienen. Creo que hablando lo podemos conseguir. Tenemos tiempo para sentarnos y hablar. O el Estadi Nacional, que no hace falta que sea en exclusiva, o... Es que no podemos ir a Encamp. Habrá partidos cada dos por tres, estará el césped fatal... Es que no nos lo merecemos", insistia Piqué.

"No iremos a Encamp"

Por el dinero invertido en el Estadi Nacional y por el más que probable estado defectuoso del césped con el cúmulo de competiciones, el FC Andorra considera que "no iremos a Encamp. Y no le estoy diciendo al gobierno que Encamp o nos vamos. Es que pondrán sus partidos y sus cosas y nos encontraremos un campo donde el estado del césped será el que será. No quiero poner al gobierno entre la espada y la pared, pero es la realidad. O nos quedamos en el Estadi Nacional o no hay otra".

Sobre la dinámica del equipo, Gerard Piqué indicó que "no nos ponemos fechas para que suene el himno de la Champions. No esperábamos subir tres categorías en tres temporadas. Tampoco esperábamos bajar. La vida es ir resolviendo problemas. Creo que la situación no es del todo buena, pero creo que tenemos un buen equipo. Pueden competir por estar arriba de todo. Creo que después de destituir a Ferran creo que el equipo ha tenido una reacción. Cuando esperas estar más arriba pues a nivel mental cuesta, pero se lo veo en los ojos que la ilusión está. El staff está haciendo las cosas muy bien. Estoy convencido de que daremos la vuelta a la situación".