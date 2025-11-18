Gerard López: "Bernal ganará protagonismo en el Barça"

Satisfecho con los 30.018 espectadores que hubo en el partido benéfico entre Catalunya y Palestina celebrado en Montjuïc, Gerard López, seleccionador catalán, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al choque. Su equipo se impuso por 2-1 gracias a los goles de Ilie Sánchez y Hamed, en propia meta, pero el resultado fue lo de menos.

El entrenador de Granollers lo dejó bien claro asegurando que "la previa, los 90 minutos y el pospartido han tenido un componente muy potente a nivel social y solidario durante toda la semana. El tema deportivo quedaba en segundo plano, pero todos quieren ganar, como ha demostrado Palestina. La sensación es la de sentir que los apoyamos en todo lo que han sufrido y están sufriendo, tal y como nos han comentado jugadores y entrenador del equipo. Hemos sido unos privilegiados por poder vivir un partido tan especial y complicado a la vez".

Los jugadores de Catalunya celebran un gol ante Palestina / Valentí Enrich / SPORT

Sobre el gol de Palestina, añadió: "He tenido la sensación de que se han celebrado más sus goles. Ha estado bien que marcasen. Quería que hubiese partido, que fuese competido; venían de perder 3-0 contra el País Vasco... Yo les dije que no teníamos a la selección más potente y que tendrían un partido igualado. Hemos marcado rápido, el 2-0, pero los últimos diez minutos suyos han sido muy buenos. Son una buena selección, que compite y se está preparando más y mejor. Lopetegui me ha pedido el vídeo para su partido con Qatar".

Sobre Marc Bernal, que jugó la primera parte completa, explicó: "Estaban pactados los minutos. Con él y con otros, un grupo me ha dicho que quería alargar más. Lo he visto bien, está cogiendo ritmo. Ya lo había visto en el Barça e irá cogiendo protagonismo. Ha subido muy fuerte de las inferiores, tiene un físico privilegiado y lee muy bien el fútbol. Lo he puesto solo de pivote para que tenga más libertad. Agradezco a Flick que haya venido, es un hombre de fútbol".

Marc Bernal, en el Catalunya-Palestina / Valentí Enrich

Finalmente, Gerard López habló del gran nivel de la selección catalana y del papel que podría desempeñar en torneos como una Eurocopa o un Mundial: "El nivel de la selección catalana es inmenso. Nadie lo duda. Nunca he podido convocar a la selección más potente. A mí me gustaría poder convocar a Lamine, a los cracks... Pero no puedo porque coincide con fecha FIFA y lo entiendo. Sin duda, seríamos una selección mundialista y capaz de hacer cosas grandes".