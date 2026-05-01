Gaudí inspira al Reus FCR

Si la ciudad de Reus es mundialmente conocida por ser la cuna de la genialidad de Antoni Gaudí, el Reus FC Reddis ha decidido esta temporada honrar ese legado no con piedra y hierro, sino con balón y pizarra. El conjunto rojinegro ha diseñado una estructura deportiva que se asemeja a las formas orgánicas y resistentes del modernismo: una obra donde la estética no está reñida con la solidez. En los planos de este proyecto, dos nombres aparecen como los grandes arquitectos del momento: Marc Carrasco, desde el banquillo, y Ricardo Vaz, como el ejecutor sobre el césped de una obra que apunta directamente a las cotas más altas del fútbol regional.

Marc Carrasco ha logrado construir un bloque donde cada pieza encaja con la armonía de un mosaico, priorizando un orden defensivo que sirve de cimiento para que el talento creativo pueda florecer. El técnico ha sabido interpretar la idiosincrasia del club, transformando el Municipal en una fortaleza que, al igual que los edificios de Gaudí, parece ganar belleza y resistencia a medida que avanza el tiempo. Además, la locura por la nueva camiseta inspirada en el arquitecto reusense coincide con el momento más dulce del equipo de Marc Carrasco.

Sin embargo, toda gran construcción necesita un detalle distintivo, ese elemento que atrae todas las miradas, y ahí es donde emerge la figura de Ricardo Vaz. El mediapunta portugués es el artesano que aporta la luz a la estructura de Carrasco. Su capacidad para interpretar los espacios y su visión periférica funcionan como los vitrales de una catedral: transforman la luz en arte y el juego en goles. Vaz no solo juega, sino que decora la propuesta colectiva con una elegancia que recuerda a la ornamentación modernista, siendo el factor diferencial que rompe las líneas rivales y dota de sentido a la posesión del esférico.

La sinergia entre la pizarra de Carrasco y la bota de Vaz ha permitido al Reus FC Reddis consolidarse en la zona noble de la tabla, mirando de tú a tú a los transatlánticos de la categoría. No es solo una cuestión de resultados, sino de identidad. Y la promoción de ascenso a Primera Federación espera en Terrassa, donde el club rojinegro puede recuperar el sueño de volver al futbol profesional.