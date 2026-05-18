Ganar para lograr el objetivo

El CE Sabadell, el CE Europa y el Gimnàstic saltarán al césped el próximo sábado en tres escenarios diferentes con objetivos opuestos pero con la misma dosis de presión sobre sus hombros. La Nova Creu Alta mirará de reojo lo que suceda en Madrid y Cartagena, mientras que las aficiones de Gràcia y de Tarragona preparan ya los transistores para seguir las carambolas que decidirán el éxito o el fracaso.

El CE Sabadell acude a esta cita final con los deberes de la clasificación para la promoción de ascenso ya sellados de forma matemática, pero con la obligación de defender el subcampeonato del grupo en su visita a la SD Tarazona. Los arlequinados suman 65 y dependen de sí mismos para amarrar una segunda plaza vital, ya que esta posición otorga el valioso factor campo en las eliminatorias de playoff y el billete de ida en caso de empate tras la prórroga sin necesidad de penaltis. La amenaza real la encarna el Atlético Madrileño, a un solo punto de distancia, que obligará a los vallesanos a puntuar en un campo donde su rival se jugará de forma dramática la vida.

Por su parte, el CE Europa recibirá en Can Dragò a la UD Ibiza con el gran sueño del fútbol profesional al alcance de la mano. Los escapulados ocupan la quinta posición con cincuenta y siete puntos, defendiendo con orgullo la última plaza que da acceso al playoff de ascenso. El conjunto barcelonés se meterá en la fase de promoción si consigue sumar los tres puntos ante un rival que ya no se juega nada, evitando así que el FC Cartagena o el Algeciras CF aprovechen un tropiezo para arrebatarles la plaza.

El Gimnàstic vivirá noventa minutos de infarto en su visita al Rico Pérez . El agónico gol de Álex Jiménez en la jornada anterior obró el milagro de devolver a los granas la total dependencia de sí mismos para salvar la categoría.