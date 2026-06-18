Fútbol catalán
Gabarri, nuevo jugador del Nàstic
Polivalente centrocampista procedente del Castellón B
Se suma a los de Royo, Joseda, Pere Marco y Valderrama
El Gimnàstic ha oficializado el fichaje del centrocampista Toni Gabarri, de 23 años, quien se vincula a la entidad grana para las próximas dos temporadas. El mediocentro de Benicàssim llega libre tras finalizar su etapa en el CD Castellón B, equipo donde disputó 28 partidos oficiales, superó los 2.200 minutos de juego. El futbolista destaca por su equilibrio, intensidad y criterio en la construcción del juego, cualidades que aportarán consistencia tanto en la fase defensiva como en la circulación del balón en la medular tarraconense.
Formado en las categorías inferiores del Villarreal CF, Gabarri cuenta con un amplio recorrido en el fútbol estatal tras defender las camisetas del CD Roda, la AD Cartaya y el Patacona CF antes de explotar en el filial albinegro.
Su despliegue físico y su notable lectura táctica le permiten abarcar mucho terreno de juego, lo que facilitará su rápida adaptación al esquema del primer equipo grana. Con esta incorporación estratégica, la dirección deportiva suma una pieza polivalente y con proyección que aumentará la competencia en el círculo central del equipo desde el inicio de la pretemporada. Su fichaje se suma a los anteriores de Royo, Joseda, Pere Marco, Valderrama mientras que el club grana tiene encarrilada la contratación del delantero Prohens.
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