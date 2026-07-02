Fuoli decide seguir en el CE Sabadell

Diego Fuoli ha decidido rechazar el interés del Real Zaragoza y continuará como portero del CE Sabadell para la temporada 2026/27 en Segunda División. El guardameta aragonés ha comunicado oficialmente su continuidad al club arlequinado, poniendo fin a meses de intensos rumores sobre su posible regreso a Zaragoza, los cuales habían generado bastante malestar en el entorno catalán durante el tramo decisivo del curso anterior.

El reciente ascenso del Sabadell al fútbol profesional activó automáticamente una cláusula de renovación en su contrato, el cual se extiende ahora hasta el año 2028. Dicha renovación blindó al futbolista con una cláusula de rescisión cercana a los 800.000 euros, una cifra clave para disuadir las intenciones del conjunto de La Romareda.

El director deportivo del Sabadell, Lucas Viale, ya había advertido públicamente que no negociarían y que se remitirían de forma estricta a dicha cláusula para dejarlo salir. Finalmente, el propio Fuoli ha dado el visto bueno definitivo para seguir defendiendo la portería del estadio de la Nova Creu Alta a las órdenes del técnico Ferran Costa.

Con este debate completamente cerrado, la dirección deportiva del Real Zaragoza ya ha iniciado la búsqueda de otras alternativas para su portería de cara a la nueva campaña.