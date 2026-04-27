Fuoli, entre el 1 y el 0

En la historia de la Nova Creu Alta, pocos nombres han resonado con la contundencia con la que lo está haciendo el de Diego Fuoli esta temporada. Sin olvidar por descontado a Ferran Costa. Su dorsal es el 1, pero bien podría ser el 0, que no se utiliza en fútbol..

Pero el guardameta zaragozano no solo es el titular indiscutible del CE Sabadell, sino que se ha convertido en el auténtico pilar sobre el que descansa el sueño del ascenso a Segunda División. Con la victoria lograda este fin de semana en Marbella, Fuoli ha alcanzado la asombrosa cifra de 21 porterías a cero en lo que va de curso, un registro que lo sitúa en el olimpo de los porteros de la categoría y que explica por qué el conjunto arlequinado lidera con puño de hierro el Grupo 2 de la Primera Federación.

La temporada de Fuoli es un ejercicio de regularidad y concentración extrema. De las 34 jornadas disputadas, el portero ha logrado marcharse sin encajar en más del 60% de los encuentros, una estadística que desespera a los delanteros rivales. No se trata solo de acumular minutos de imbatibilidad, sino de la calidad de sus intervenciones; desde el inicio liguero ante el Eldense, donde ya dejó su portería intacta, hasta actuaciones sobresalientes como el 4-0 frente al Europa. Su capacidad para mantener la calma en partidos cerrados, como los empates a cero ante Nàstic, Cartagena o Antequera, ha permitido al Sabadell arañar puntos vitales cuando el ataque no encontraba el camino.

El éxito de este "cerrojo" no es casualidad. Bajo las órdenes de Ferran Costa, Fuoli ha perfeccionado su juego de pies y su autoridad en el área pequeña, liderando una defensa que solo ha concedido 20 goles en toda la liga. Su madurez bajo los palos le permite leer el juego con antelación, achicando espacios y organizando a su zaga con una voz de mando que se escucha en todo el estadio. A falta de cuatro jornadas para el final, Diego Fuoli no solo pelea por el trofeo Zamora, sino que lidera emocionalmente a una plantilla que sabe que, mientras él esté bajo los tres palos, el camino hacia la categoría de plata es mucho más corto y seguro.