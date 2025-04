Frenazo al Atlètic Lleida

Diez jornadas llevaba sin perder el Atlètic Lleida que parecía lanzado a la segunda posición, pero cuando menos se esperaba sufrió un frenazo al ser derrotado en su campo por la Montañesa, que de esta forma da un paso de gigante para alcanzar la permanencia.

De hecho, la segunda plaza aún es posible para el equipo ilerdense, favorecido también por los tropiezos de un Girona B que lleva cuatro jornadas sin ganar, aunque aún mantiene una sustancial ventaja de cinco puntos. Pero pisándole los talones están el Peralada, a tres puntos y el Badalona a cuatro. El equipo de Gabri, sin embargo, tiene un calendario bastante favorable, teniendo que jugar ante el Vilassar y AE Prat en casa y frente al Europa B y el Manresa a domicilio.

Lo más sorprendente es que el Atlètic Lleida se haya quedado sin marcar en sus tres últimos partidos jugados en el Ramón Farrús, donde ya acumula cuatro partidos sin conocer la victoria. Y eso que cuenta con la mejor pareja de atacantes, la formada por Wilber (19 goles) y Boris Garros (11) y que es el tercer equipo más realizador de la categoría. Pero se ha quedado a cero ante el Hospitalet (0-0), Peralada (0-0) y Montañesa (0-2).

Gabri es consciente de que el equipo no pasa por un buen momento: "No estamos en una buena dinámica y creo que hemos de volver a poner los pies en tierra y a pensar que no hemos hecho nada. Quizás pensábamos que íbamos a ganar todos los partidos y hemos de bajar las expectativas".