Fran Grima: “No quiero que llegue el día de dejar el fútbol”

Nacido en Olesa el 5 de febrero de 1987, Fran Grima ha disputado ya 462 partidos en diez clubs distintos. Esta temporada, a sus 39 años, el capitán ha vuelto a ser indiscutible.

Un bonito sueño que acabó en Cornellà.

Nos quedamos con muy mal sabor de boca. Teníamos equipo para subir y al final el azar y la falta de acierto en los momentos clave nos dejaron fuera. Aun así, estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho. El club es ambicioso y vamos a intentarlo otra vez.

Los incentivos para retrasar la jubilación están dando sus frutos.

El ritmo va bajando, es lógico, pero sigo exigiéndome al máximo. La experiencia te ayuda a leer el juego de otra manera. Esa chispa de velocidad que ya no tienes la compensas con colocación e inteligencia. Mientras el físico me lo permita, quiero seguir compitiendo.

El 5 de febrero de 2027 se viene una fiesta grande. Estará con los preparativos.

Cumpliré 40 años y jugando porque me encanta competir. Desde los 18 años que no sé hacer otra cosa. Cuando se iba acercando la edad de retirarme me dije: “¿por qué parar si todavía puedo rendir?”. Mientras el cuerpo y la cabeza respondan, sigo. No quiero que llegue el día de dejarlo.

Quien pensara que se iba a Ibiza por su vida nocturna se equivocó.

En Ibiza fueron mis mejores años. Jugamos en Segunda, viví un cambio de ciclo muy bonito y tengo un cariño enorme al club. Soy el jugador con más partidos de su historia, 121.

Su pico de rentabilidad llegó en Badalona.

También guardo muy buen recuerdo de los años en Badalona. Tuvimos muy buenos equipos y jugué 140 partidos en cuatro temporadas.

Quizás fueron Maresme, pero no un club de fútbol.

La experiencia en el Som Maresme fue un desastre. El año anterior había sido muy bueno, firmé y de repente cambió el propietario. La gestión fue nefasta. Cobramos a través de AFE… fue la peor experiencia de mi carrera. Pero bueno, son vivencias del fútbol.

Se le quitaron las ganas de visitar la Acrópolis.

La única oportunidad que tuve de salir al extranjero fue a un Primera de Grecia, pero no me atreví porque había que tener cuidado con los impagos.

Y aunque no cursó el grado de Historia, si que se ha formado.

He hecho la carrera de Gestión Deportiva y tengo el carnet de entrenador. Siempre he intentado prepararme para cuando se apaguen los focos, no quiero que el día que deje de jugar me pille sin opciones.

Tampoco Turismo, pero es una persona viajada.

Las circunstancias te hacen moverte mucho, de ahí jugar en el Baleares, Badajoz, UCAM Murcia, pero cuando tuve hijos decidí priorizar quedarme cerca de Barcelona y la familia. En clubs encajas más o menos, a veces te quieren solo para un año. Por una parte es bonito conocer otros sitios, pero luego es complicado para tu vida, sobre todo la familia es complicado. No he sido un jugador de grandes sueldos, pero he sido serio y he ahorrado, económicamente me ha ido bien.

Cerca de ingresar en el club de los 500. Y en Vilanova.

Es un reto bonito. Estoy a menos de 40 partidos. Si todo va bien, esta temporada o la siguiente puedo conseguirlo. Sería un número muy redondo y bonito después de tantos años.