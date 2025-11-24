Fouli para y Rodrigo golea

Un doblete de Escudero, las paradas de Fouli y el sobresaliente comportamiento de todo el equipo posibilitaron el reencuentro con la victoria. El Sabadell arrancó el partido con mando firme, hilvanando posesiones largas y generando las primeras ocasiones claras a través de Escudero y Coscia, mientras David Astals desbordaba con insistencia por su banda. La fina lluvia que empezó a caer no frenó el empuje arlequinado, que encontró el 0-1 gracias a Rodrigo Escudero , completamente solo en el área tras un centro desde la izquierda.

El Betis reaccionó antes del descanso, pero se topó con un Fuoli excepcional, que firmó dos intervenciones de mucho mérito. En la segunda mitad volvió a ser decisivo con otras dos paradas de reflejos, sosteniendo al equipo cuando más sufría.

Aun así, el filial verdiblanco logró empatar en un contragolpe que rompió momentáneamente la inercia visitante y sorprendió a los de Costa. El Sabadell respondió con valentía, determinación y arrojo, volcándose sobre el área rival y viendo cómo le anulaban un gol por fuera de juego.

Escudero, insistente durante todo el encuentro, acabó siendo el héroe con su doblete, certificando un triunfo trabajado que reafirma el buen momento del equipo arlequinado y su fortaleza como invicto en la competición.

FICHA TÉCNICA

1Betis Dvo.: Manu González; Pablo Busto, Moha (Koré, 90'+4), Fabián Embalo (Corralejo, 46'), Zidane, Bladi; Mawuli, Carlos Reina (Morante, 85'), Gismera; Rodrigo Marina (Yanis, 90'+4), Destiny (Borja Alonso, 46').

2 Sabadell: Fuoli; Astals, Kaiser, Bonaldo, Sergi (Ton Ripoll, 73'); Joel Priego, Urri, Quadri (Miguelete, 87'), López Pinto (Cortés, 87'); Rodrigo Escudero y Coscia (Fornés, 73').

Goles: 0-1 (36'): Escudero. 1-1 (71'): Bladi.1-2 (90'+2): Escudero.

Árbitro: Juan Antonio Campos Salinas (Colegio de Murcia). Amarillas a Rodrigo Marina; Quadri, Sergi, Kaiser, Sergio Cortés.

Campo: Ciudad Deportiva Luis del Sol.