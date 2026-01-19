Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ter StegenCruces Copa del ReyRival Barcelona CopaBrahimSorteo Copa del ReyJoan PradellsMarruecosAlemania - España balonmanoKevin PunterDjokovicOpen Australia hoyBadosaMárquezGil ManzanoAndrés CuencaAlcarazJosé ElíasOpen Australia 2026Europeo Balonmano 2026Playoffs NFL 2026Mercado de Fichajes hoyHacienda
instagramlinkedin

Fútbol catalán

Un fortín sostiene a la UE Olot

Cinco victorias, cinco empates, solo cuatro goles encajados y seis porterías a cero en el Municipal

La asistencia de espectadores, 564 ante el líder, sigue siendo la asignatura pendiente

Alegría en el vestuario de la UE Olot

Alegría en el vestuario de la UE Olot / @UEO1921

SPORT.es

SPORT.es

El Estadio Municipal volvió a responder cuando más falta hacía. En una mañana pasada por agua, con el césped convertido en un campo de resistencia y el balón negándose a rodar con fluidez, la Unió Esportiva Olot firmó una de sus victorias más valiosas de la temporada al tumbar al líder, el Poblense, por 1-0. Un triunfo de los que no solo suman puntos, sino que consolidan convicciones y explican por qué el Municipal se ha convertido en el gran sostén del equipo.

El gol de Rubén Enri en el primer cuarto de hora bastó para reencontrarse con la victoria seis jornadas después y para mantener intacta la imbatibilidad como local. El Olot suma ya 20 puntos en su estadio —cinco triunfos y cinco empates— con apenas cuatro goles encajados y seis porterías a cero. Un rendimiento que contrasta con sus dificultades a domicilio, donde solo ha podido rascar tres empates, pero que explica por qué el equipo se mantiene tres puntos por encima del descenso directo.

Para lucir, primero había que sobrevivir. La intensa lluvia caída durante la noche dejó el campo muy pesado, con zonas impracticables que obligaron a renunciar al juego elaborado. El Olot entendió rápido el contexto y se puso el mono de trabajo. Ganó duelos, segundas jugadas y divididas, y supo adaptarse mejor que un Poblense incómodo en un escenario que no favorecía su condición de líder.

Noticias relacionadas y más

El pitido final certificó mucho más que una victoria. 564 espectadores no fueron muchos, eso sí, desafiando al mal tiempo, celebraron tres puntos de oro en un Municipal convertido en trinchera, pero la cifra sigue siendo muy mejorable y sigue siendo la asignatura pendiente del club olotense. El Olot suma ahora 23 puntos, abre un pequeño colchón respecto al descenso y toma aire antes de visitar El Collao, el exigente campo del Alcoyano

TEMAS