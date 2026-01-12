Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol catalán

Una fortaleza inexpugnable

El Sabadell cierra la primera vuelta sin encajar un solo gol en la Nova Creu Alta después de disputar ocho partidos

Y se desata ofensivamente con dos partidos consecutivos marcando cinco goles

Euforia en el vestuario del Sabadell

Euforia en el vestuario del Sabadell / @CESabadell

SPORT.es

La Nova Creu Alta es un lugar donde el CE Sabadell ha construido algo extraordinario y, a estas alturas de la temporada, prácticamente irrepetible. Cerrar la primera vuelta sin recibir un solo gol en casa es una anomalía competitiva. Los números sostienen el relato con una contundencia difícil de discutir. Ocho partidos como local, cero goles encajados. Diecinueve jornadas, solo ocho tantos en contra en total. Solo una derrota, ante el Europa. Registros que superan incluso a equipos de categorías superiores: el Tenerife en Primera RFEF ha recibido 10 goles; en Primera División, Real Madrid, Villarreal B y Atlético han encajado 17; en Segunda, Las Palmas 13. En Segunda RFEF, referentes defensivos como Fabril (11), Alavés B (12), Poblense (11), Águilas (11) o Majadahonda (10) no se acercan a la muralla levantada en Sabadell.

La lista de equipos que han abandonado la Nova Creu Alta sin marcar es extensa y significativa: Eldense, Cartagena, Villarreal B, Teruel, Gimnàstic, Tarazona, Sevilla Atlético, UD Ibiza, Atlético Madrileño o Marbella. Solo el Deportivo logró romper el hechizo, y fue en Copa del Rey, con un 0-2 que hoy se percibe como una excepción estadística.

Para encontrar el último gol encajado en casa hay que retroceder hasta un amistoso de verano, el 9 de agosto, ante el Atlético Baleares, con tanto de Tovar. En partido oficial, el recuerdo es más lejano: 25 de mayo, vuelta del playoff de ascenso ante el UCAM Murcia (2-1), gol de Del Campo.

Esta solidez convive ahora con un ataque desatado. El Sabadell ha firmado su segundo partido consecutivo marcando cinco goles (1-5 ante el Hércules y 5-0 al Marbella), suma 15 tantos en los últimos cuatro encuentros y enlaza cinco victorias seguidas. El contraste con el pasado reciente es notable. La temporada pasada, el Sabadell encajó 15 goles como local.

Ferran Costa, arquitecto de este Sabadell lo resume desde la emoción contenida: “Nos sentimos muy fuertes con nuestra gente. Lo que se respira aquí no tiene precio”. Y añade : “Lo importante es dónde somos capaces de poner nuestro nivel de exigencia”.

