Ni Flick quiso perderse la fiesta solidaria en Montjuïc

“Estoy convencido de que mañana, en Montjuïc, viviremos una gran fiesta solidaria del fútbol catalán. Las palabras se tienen que demostrar con actos", decía Gerard López, seleccionador de Catalunya, en la previa del partido benéfico entre Catalunya y Palestina.

La gran preocupación del entrenador de Granollers era reunir al máximo de gente posible en Montjuïc para dar apoyo al pueblo palestino. Martes, 18:30 de la tarde y en día laboral. Quizá no era el mejor escenario para poder disfrutar del fútbol. Pero pudo sonreír tranquilo cuando más de 30.000 personas subieron a Montjuïc para demostrar que el pueblo catalán no se esconde cuando hay injusticias por las que alzar la voz.

El cielo puso de su parte, regalando un atardecer precioso pocos minutos antes de que los protagonistas saltaran al césped y que muchos de los asistentes se perdieron mientras escapaban a toda prisa de sus obligaciones laborables para llegar a tiempo al estadio. Sin embargo, lo más importante aún se vivía en los aledaños.

Gran ambiente en el Catalunya-Palestina celebrado en Montjuïc / Valentí Enrich / SPORT

Ambiente de reivindicación, y de unidad, porque poco había que celebrar. Banderas de Palestina, también senyeras, esteladas y pañuelos como el que el seleccionador palestino, Ehab Abu Jazar lre, le regaló a Gerard López en la previa. Estos fueron los símbolos que vistieron la previa de un duelo en el que “había que estar sí o sí”, tal y como relató a SPORT uno de los asistentes al duelo.

La afición echó de menos a las estrellas

Todos eran conscientes de la importancia de estar presentes. Incluso sin ser aficionados al fútbol, pero la causa merecía su granito de arena. Evidentemente, también lo pusieron los amantes al deporte rey, que aunque querían disfrutar de la selección catalana, "que no juega todos los días" y echaron de menos a futbolistas como "Lamine Yamal, Dani Olmo, Marc Casadó o Edu Expósito", entendían que "eso pasa a un segundo plano hoy".

Flick, presente en Montjuïc

De hecho, ni Hansi Flick quiso perderse el encuentro. Sin llamar la atención, como uno más, el preparador culé se sumó a la causa y aprovechó para seguir de cerca a Marc Bernal, que jugó 45 minutos a buen nivel. ¿Le dará más oportunidades? Lo cierto es que hoy todo eso importa poco.

Marc Bernal, durante el Catalunya-Palestina celebrado en Montjuïc / FCF

El pitido final solo iba a confirmar que lo importante había ocurrido antes, en cada entrada al estadio, en cada mirada hacia Palestina. Se chilló más con cada cántico de apoyo que con los goles, y eso, en citas como la que se vivió en Montjuïc, es el mayor triunfo posible.