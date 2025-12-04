Final de trayecto para los rojinegros

La Copa del Rey volvió a l’Estadi Municipal de Reus diez años después. Sin embargo, la fiesta no pudo ser completa, ya que los rojinegros quedaron apeados de la competición ante un equipo donostiarra que demostró sobre el campo su condición de favorito. Gustó el conjunto local, que pudo amargar la noche a la Real Sociedad.

Los de Marc Carrasco saltaron al terreno de juego sin complejos y decididos a dar la sorpresa a pesar de tener en frente a un rival de categoría muy superior. Se mostraron más activos en ataque en los primeros minutos ejerciendo una gran presión que puso en problemas en varias ocasiones a los txuri-urdin. Sin embargo, no pudieron generar claras ocasiones de gol. A medida que fueron transcurriendo los minutos, los guipuzcoanos se asentaron en el campo y tuvieron más el balón, aunque su ataque fue estéril. Transcurrida la primera media hora de jugo, Gorka Carrera tuvo la oportunidad más clara de la primera parte, pero Dani Parra se encargó de evitar que el marcador se moviera. Luego, Andy Alarcón pudo abrir el marcador con un remate a la salida de un córner. El Reus Reddis ganó en ilusión y ganas a una Real Sociedad muy desangelada.

Tras el paso por los vestuarios, el gol de Mikel Goti lo cambió todo. Una asistencia de cabeza de Sadiq, tras un centro de Barrenetxea, permitió a Goti abrir el marcador. Los blanquiazules no fueron capaces de cerrar el partido por lo que le dieron aire a su rival, que presionó mucho en busca del empate. A diez minutos del final, Pol Fernández pudo igualar el resultado, pero envió el balón al palo. En tiempo de añadido, Sadiq sentenció desde los once metros y pudo fin a la trayectoria en la Copa del Rey del Reus Reddis.