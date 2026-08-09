La final del Històrics será escapulada

Los duelos entre Badalona y L’Hospitalet, dos gallitos de la Tercera RFEF, y Europa y Sant Andreu, a priori dos buenos equipos de Primera RFEF, se resolvieron en la tanda de penaltis. Desde los once metros, Badalona y Europa fueron más efectivos y jugarán la final del Històrics.

Tanto L’Hospitalet como Badalona abrieron fuego en el Guinardó conscientes de la importancia del duelo, dentro de la relativa de la pretemporada, y con máximo respeto el uno por el otro:cara a cara, dos de los grandes favoritos al ascenso a Segunda RFEF.

Fueron los escapulados los que golpearon primero, con una acción marca de la casa de uno de los mejores jugadores de la historia del Històrics. Josu recibió el balón en la parte izquierda, recortó, centró su posición y la envió a guardar en la escuadra contraria.

Respondió rápido el conjunto de Raúl Paje con un centro por la parte diestra que Dani Hernández remató con la testa al fondo de la red.

En la segunda mitad, se inviertieron los papeles. Jamal avisó con una chilena que Jaime desvió, y a renglón seguido el propio Jamal no perdonó definiendo por el palo corto. Le tocó entonces la reacción al Badalona, con un robo alto de Tom Diawara y definición de zurda.

En la tanda de penaltis, un primer error del franjirrojo Mejía, y un pleno de aciertos escapulado le dio el billete al Badalona.

En la segunda semifinal, el respeto también fue máximo, a pesar de la máxima rivalidad que enfrenta a Europa y Sant Andreu.

Los cuadribarrados fueron los que se adelantaron al filo del descanso, con una acción de estrategia en un saque de esquina que remató Jaume Tovar.

También a pelota parada llegó el empate, en la segunda mitad, con un disparo de Joel Cardenas al palo del portero.

En la tanda de penaltis, Bermejo y Tovar fallaron para la UESA, y el Europa no perdonó.