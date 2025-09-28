El filial del Girona atropella a un flojo Terrassa

Contundente y justo triunfo del filial. Los de Quique Álvarez golearon a un Terrassa que solamente existió durante la primera parte. En la segunda no fue rival de un Girona B muy superior que pudo incluso hacer más goles.

El filial 'gironí' fue dueño de los primeros minutos. Sin embargo, los egarenses inauguraron el marcador antes del primer cuarto de hora de juego. Fue en una falta lateral que lanzó Joel Rodríguez y que acabó rematando de cabeza Adrián Beamonte.

Reaccionó rápidamente el equipo local. Arenzana, en una jugada personal y después de recuperar un balón, devolvió la igualdad. Luego, Sarasa pudo culminar la remontada.

La segunda mitad arrancó con el gol de Shin, en un saque de esquina que acabó rematando de cabeza el jugador japonés. Desapareció por completo el conjunto egarense y lo aprovecharon los rojiblancos.

El colegiado anuló un gol a Sleegers por falta previa (69’). Nil Calderó y Papa acabaron por sentenciar una gran matinal del Girona B. Aún hubo tiempo para un segundo tanto visitante. Casti firmó el definitivo 4-2.