Ferran Costa renueva con el Sabadell hasta el 2028

El Sabadell ha cerrado un acuerdo para prolongar un año más el contrato de Ferran Costa. Aunque su vinculación inicial expiraba en 2027, el club ha querido premiar su rendimiento histórico y asegurar la estabilidad del proyecto en el fútbol profesional.

Costa ya es el vigesimoprimer entrenador con más partidos en la historia de la entidad catalana. Además, se convierte en el primero en encadenar una temporada completa desde la etapa de Antonio Hidalgo en el curso 2020/21.

El nuevo contrato refuerza la confianza mutua tras un año impecable que devolvió al Sabadell a la categoría de plata. El técnico iniciará la pretemporada el próximo 8 de julio, liderando el segundo capítulo de una era que ya acumula números incontestables.

En sus primeros 56 partidos, el preparador firma un balance de 26 victorias, 21 empates y únicamente 9 derrotas. Bajo su dirección, el equipo anotó 77 goles, encajó 42 y selló el subcampeonato de Primera Federación junto al subcampeonato de la Copa Catalunya. Con este movimiento estratégico, el Sabadell esquiva pretendientes y asegura a su pieza angular para consolidarse en el fútbol profesional.