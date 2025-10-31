Ferran Costa muestra orgullo

Las buenas noticias no cesan para el Sabadell, que sigue como el único equipo invicto del fútbol profesional español, y que en la competición copera consiguió el pase a la segunda ronda tras eliminar, a domicilio, al Poblense en la prórroga.

Después del partido, el técnico arlequinado Ferran Costa se deshizo en elogios para su rival:“Quiero hablar del equipazo que es el Poblense. Tienen mucha identidad. Hace nada se pusieron líderes en campo del Barça Atlètic. Transitan muy rápido, tienen muchos registros”.

Pese a la dificultad del encuentro, el entrenador catalán aseguró que había sido una gran experiencia: “Es un partido que he disfrutado muchísimo por la mentalidad que hemos tenido, y la fuerza que hemos demostrado yendo con todo hasta el final. Hemos hecho las cosas con el corazón, y esta prórroga no es más que un elemento más para sumar a nuestra condición y orgullo”.

También tuvo palabras en especial para uno de sus futbolistas: “Quiero mencionar a Joel Priego, que ha hecho un trabajo brutal. Es un compañero excelente. No es solo lo que nos da a nivel de desequilibrio, sino todo lo que nos da sin pelota. Parece que como lo hace cada semana, no tenemos que hablar de él… Pero hoy toca. Y el resto, somos un equipo. He visto a todos los que hemos puesto muy preparados y se lo merecen”.

En cuanto a la polémica, reconoció que no tenia “la jugada del penalti en la cabeza”.

igual carrasco El preparador del Reus Reddis, Marc Carrasco, también se mostró muy contento tras eliminar al Europa: “Es un premio para la ciudad, para la gente, para la comarca… Para todos los que sufrieron. Hoy hemos disfrutado, pero también hemos sufrido mucho. Aquí no lo sabemos hacer de otra forma. Y la sensación ha sido que, ganáramos o no, nos iríamos con mucho orgullo”