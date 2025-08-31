Ferran Costa: "Hemos demostrado y seguiremos creciendo"

Un empate ante el Eldense en la Nova Creu Alta fue el botín que consiguió el Sabadell en la apertura de la era Ferran Costa. El técnico, que acabó expulsado, valoró así la acción que le costó la roja: “Han habido varias situaciones en las que no he entendido muy bien el criterio: en el minuto 20 teníamos dos tarjetas amarillas, y nos han ido cargando en muchas acciones que en otras similares no castigaban igual. Veía que el equipo está apretando, llegando mucho… Y soy una persona muy temperamental. En una situación de estas, he tirado la botella contra el banquillo y al rebotar ha entrado en el campo. Si esto es merecedor de expulsión, lo asumo”.

También centrado en el aspecto arbitral, destacó la incorporación del VAR en la categoría: “Es un elemento más del juego. Tenemos que adaptarnos lo mejor posible a nivel estratégico. Nosotros intentamos analizar todas las situaciones: de hecho, la expulsión es la misma de Baena en el Johan”.

A nivel contextual, remarcó la dificultad de los inicios: “Las primeras jornadas son complicadas. Si vemos las categorías de máximo nivel, los partidos se suelen decidir de forma diferente. Mira la Cultural, tenía muchas ganas de volver a Segunda y en el debut, en el minuto 1 le pitan penalti y expulsión”.

Por lo que respecta al partido, asumió que el equipo no empezó bien: “Hemos tenido quince minutos que nos ha costado adaptarnos al contexto, pero desde el orden y la colectividad hemos comenzado a carburar, acabando bien la primera mitad con alguna situación muy clara de gol”.

Su estructura de equipo está muy definida, tal y como ha demostrado en anteriores etapas dirigiendo al Manresa, al Badalona Futur o al Andorra: “Los equipos que encajan poco, son los que están más cerca de ganar. En esta categoría, si tienes que marcar tres goles para ganar, lo tendrás muy difícil. Nosotros hemos demostrado que estamos predispuestos al trabajo y ayudarnos. Este sentimiento de equipo nos permitirá crecer juntos”