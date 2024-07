Ferran Costa: "Aún somos un equipo en construcción"

Ferran Costa lleva ya unos días trabajando con sus jugadores en una temporada de máxima exigencia para el Andorra, que aspira a recuperar la categoría. El técnico catalán, que no pudo evitar el descenso, se muestra ilusionado al poder esta vez empezar la temporada con el equipo tricolor.

Costa intenta inculcar estos días la importancia del trabajo diario: "Para nosotros era importante empezar pronto. Queremos que los jugadores sepan que tenemos que trabajar mucho y los jugadores se están adaptando. Es importante tener una plantilla equilibrada. Los jugadores han de respetar la institución y el país y han de saber que pueden crecer aquí".

El técnico tiene como objetivo sacar lo mejor de todos los jugadores: "Tenemos que sacar la mejor versión del colectivo pero aún somos un equipo en construcción. Hemos de ser un grupo con ambiciones individuales y un equipo con ambición de grupo".

Costa sabe que nada va a ser fácil: "La categoría va a ser muy dura, con equipos y jugadores muy buenos, con mucha igualdad. Hemos de intentar ganar los máximos puntos posibles. Cada semana hemos de afrontar el partido más importante y dar nuestra versión más eficaz para ser un equipo consistente. Tenemos mucha ilusión para hacer bien las cosas. Queremos transmitir lo mejor a la afición. Si somos capaces de hacerlo viviremos grandes momentos".

Costa cree que el Andorra está trabajando bien: "La dirección deportiva está haciendo un muy buen trabajo. La idea inicial la teníamos muy clara y eso nos ha permitido ejecutar operaciones con rapidez y lo que tenemos que hacer es evolucionar lo más rápido posible".

Con respecto a su proyecto, busca un equipo que sea siempre eficaz: "Quiero un Andorra que tenga la capacidad de ser competitivo y que pueda ganar de muchas maneras diferentes. Quiero un equipo protagonista, que no especule y que también seamos un equipo que cuando las cosas no salgan bien, tenga la mentalidad de ser resistente y si no puede ganar, que por lo menos no pierda. Yo lo afronto con mucha ilusión y responsabilidad. Quiero ayudar a que el proyecto crezca y a evolucionar con él. Tenemos la posibilidad de ser un equipo importante y lo que quiero es que todo el equipo sepa que es un privilegio estar embarcado en este proyecto".

Presentación de Joel Arumí

Joel Arumí fue presentado ayer como nuevo futbolista del Andorra. Natural de Sant Julià de Vilatorta, Barcelona, Arumí (26 de abril de 2000) llega para reforzar la defensa, donde puede desenvolverse tanto de lateral zurdo como de central potente y con buena salida de balón.

Arumí, formado en la UE Olot, se ejercitó en dinámica del primer equipo siendo juvenil de segundo año y completó su paso por dicha categoría militando a préstamo en el Juvenil A del CF Damm. Posteriormente, en la campaña siguiente, vistió la camiseta del Figueres también como cedido y ya el pasado curso defendió los colores de la propia UE Olot, con quien llegó a jugar en el duelo copero que midió a su equipo con Osasuna. Posteriormente, en junio de 2021, firmó por el Atlético de Madrid para su equipo filial. En marzo de 2023 Joel Arumi y el Atlético de Madrid llegaron a un acuerdo para la renovación del futbolista catalán hasta 2024.