Después de dimitir como presidente del Nàstic tras toda la polémica desatada en la eliminatoria ante el Málaga, Josep Maria Andreu se presentó en los micrófonos de 'RAC1' para decir la suya. No se va por el batacazo sobre el verde, en un cruce marcado por el escándalo arbitral, sino porque era una decisión que tenía ya tomada a principio de temporada. Sin embargo, pese a su salida, Andreu no se ha querido morder la lengua y ha atacado duramente a la Federación española y a los árbitros.

"A veces tu puedes decir que son decepciones o mala suerte, pero en este caso no son cosas subjetivas. Son totalmente objetivas. Hemos visto las imágenes. En Vigo (en la penúltima vez que el Nàstic podía subir) un gol mal anulado, el otro día con situaciones surrealistas... Puedes ganar o perder, pero está habiendo algo más", precisó el expresidente del Nàstic.

Los jugadores del Nàstic tras anotar el segundo gol / Valenti Enrich

Y prosiguió: "El árbitro tuvo una actitud chulesca. A los 20 minutos, nuestros centrales ya tenían amarilla. No he visto nunca que un árbitro suspenda un partido porque en la grada se están tirando pelotas. Evidentemente no está bien, pero no para tomar esa decisión".

"Es surrealista..."

En la conversación con Basté, Josep Maria Andreu fue subiendo el tono de sus quejas hasta llegar a los altos mandos: las Federaciones española y catalana. "Es surrealista que el presidente de la Federació catalana no esté en un partido como este. Si no vino fue porque sabia que pasaría algo. Fíjate que los dos árbitros han subido a Segunda, cuando no han sido buenos arbitrajes para nosotros. A la Federación le interesaba más que subiera el Málaga que el Nàstic. Nos sentimos afectados y perjudicados con todo lo que ha pasado. Nosotros estamos preparando una demanda", sentenció Andreu.

Bomba tremenda que no se quedó ahí. Tras las declaraciones, al expresidente del Nàstic se le preguntó si la eliminatoria estaba arreglada. No lo confirmó, pero sí dejó caer que estaba todo hecho para que el Málaga subiera: "El Málaga venía a Tarragona a recoger el trofeo, estoy convencido. Lo que no esperaban era que el Nàstic se pusiera 2-0. No puedo decir que la eliminatoria estuviera arreglada, pero ya sabéis cómo es el poder..."