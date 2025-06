La Federació Catalana aprueba un presupuesto de 30 millones para 2026

La Federación Catalana de Fútbol celebró su asamblea en el Auditori de Sant Cugat con la presencia de 184 asambleistas que retificaron los cargos previstos de Carlos Lopa, delegado de FCF en el Vallès Oriental y Hernan Subirats, delegado en Terres de l’Ebre.

José Miguel Calle, director general de la FCF, expuso los éxitos logrados: “Hemos mantenido el compromiso de no subir las cuotas federativas pese a la inflación acumulada en Cataluña del 17,6%”.

Calle aportó más argumentos de la buena labor realizada: “Hemos conseguido la autosuficiencia no hemos utilizado pólizas de crédito en todo el 2024 y la previsión es que sigamos así en el 2025. Es un indicador de nuestro alto nivel de solvencia”.

Montse Altimira, tesorera de la FCF, puso las cuentas de 2024 a votación de la asamblea y confirmó que el presupuesto con el que contará la FCF para el ejercicio de 2026 será de 30.252.000 euros, unos números aprobados con 162 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

La buena salud de la FCF

El director general puso más ejemplos de la buena salud de la FCF: “Los fondos propios de la Federación durante el mandato de Joan Soteras se han multiplicado un 232% y eso confirma la buena gestión de mis compañeros”.

Durante el acto se homenajeó a los clubes centenarios que lo han sido este año: SEAEM, Camarles, Pobla Claramunt, Riudebitlles, Vallirana, Vilomara y Voltregà.

Los clubes catalanes dan pleno apoyo a la FCF

La Asamblea General Ordinaria de la Federación Catalana de Fútbol se ha celebrado este jueves, 26 de junio, y ha reunido a un total de 184 asambleístas y 65 invitados en el Teatro-Auditorio de Sant Cugat del Vallès, en el encuentro anual del fútbol, fútbol sala y fútbol playa catalán.

El acto se ha iniciado con un vídeo en memoria de todas las personas vinculadas al fútbol de nuestra tierra que nos han dejado en esta temporada 2024-2025. A continuación, fue el turno institucional por parte del alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, quien no pudo estar presente en el Teatro-Auditorio de Sant Cugat debido a su agenda institucional y a la coincidencia con el inicio del Séquito de la Fiesta Mayor.

El alcalde ha dado la bienvenida a todos los asistentes mediante un vídeo, además de agradecer la confianza depositada por parte de la FCF para organizar este acto en la ciudad por tercer año consecutivo. “Somos una ciudad muy futbolera con más de 10 clubes federados. Os deseamos un muy buen trabajo y una excelente asamblea”, ha destacado Josep Maria Vallès.

Soteras, satisfecho

El presidente de la FCF, Joan Soteras, ha dado la bienvenida a los asistentes y a los clubes catalanes presentes en el acto federativo más importante del fútbol catalán que se celebra cada temporada, y ha agradecido al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès su acogida para poder llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria 2025.

El máximo representante del ente federativo ha comenzado su discurso hablando del presente de la Federación Catalana de Fútbol y repitiendo las palabras que ya expresó en el año 2018, cuando afirmó que ningún federado ni federada pagaría más por sus cuotas.

"Desde el primer día que fui presidente, el rigor del que he hablado no se ha quedado en palabras vacías, sino que se ha traducido en acciones reales, y 8 años después, con una inflación del 17,6%, no se ha aumentado ni se aumentará ninguna cuota federativa en lo que queda de mi mandato", ha asegurado Soteras.