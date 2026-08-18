La FE Grama, el tapado que amenaza a los grandes

Badalona, Hospitalet, Cornellà y Atlètic Lleida parten como favoritos en Tercera RFEF sin descartar al Vilanova o Tona, capaces de alterar cualquier pronóstico. Y se suma la FE Grama, que cerró el campeonato con una segunda vuelta notable a tan solo dos puntos del quinto.

Esta temporada el club ha decidido dar un paso adelante. Sin figurar entre los cinco o incluso los diez presupuestos más elevados, la FE Grama está acometiendo uno de los mercados de fichajes más coherentes y ambiciosos de la Tercera RFEF en relación con sus medios. El objetivo no es mantener el rendimiento de la segunda vuelta anterior, sino elevar el nivel del plantel.

Alejandro Pereira ha sido una de las incorporaciones más destacadas. Llega procedente de la UE Cornellà. Además, la FE Grama ha cerrado un mercado de fichajes muy activo de cara a la próxima temporada.

La entidad, además, confirmó la renovación de Fran Orellana, una de las piezas clave del equipo. Desde el Hospitalet llegaron Joel Lasso y Adri García. El primero, un centrocampista de jerarquía y calidad. También se incorporaron el goleador Elhadji procedente de la Montañesa y Aaron Bocardo del Vilanova.

Desde el Tona llegó Izan Mena, mientras que Ricard Ortega fichó procedente del Can Vidalet. Toni Badia se unió al proyecto tras su etapa en el Manresa.

Del Europa B llegan tres prometedores jugadores: Eric Compte, autor de 41 goles en las tres últimas temporadas, Sergi Hernández y Buba Juwara. Pau Blanco aporta experiencia desde el Alcorcón y Alberto Salamanca del Vic.

Si la segunda vuelta de la pasada temporada fue una declaración de intenciones, el presente refuerzo de la plantilla confirma que en Santa Coloma no se conformarán con un papel secundario. La llegada en abril de Adil El Bouazzati como nuevo director deportivo ha servido para afinar lña política de refuerzos. Los rivales de mayor presupuesto ya están avisados: la Grama también quiere estar en la pelea.