La FE Grama está preparada

La pretemporada de la FE Grama ha sido un auténtico regalo para los colomencs. Sin una sola derrota, el equipo ha competido con intensidad y ha mostrado un fútbol atractivo que levanta pasiones. Empate valiente ante el Manresa de superior categoría, goleada 0-5 en Calafell, contundente 3-0 al Sabadell B, empate con el Atlètic Sant Just, 3-1 al Vilassar y 0-2 en Horta. Balance rotundo y esperanzador.

Los goles han llegado de muchas botas, señal de un ataque coral que ilusiona. Fran Orellana ha sido protagonista en Calafell y ante el Sabadell B. Elhadji y Salamanca completaron esa noche perfecta. Eric Compte, Sergi Hernández y el flamante Aaron Bocardo resolvieron ante el Vilassar. En Horta, Compte desde los once metros y un golazo de Buba a la escuadra sellaron otra victoria.

Los fichajes ya se sienten de la casa. Elhadji aporta desborde y olfato, Aaron Bocardo velocidad por banda, Alejandro Pereira solidez atrás y Joel Lasso calidad en la mediapunta. El joven portero Izan Mena también ha debutado.

La plantilla tiene profundidad y ambición. Cada partido confirma que las piezas encajan. Roberto Morales no esconde su satisfacción. “Hemos estado muy bien con balón; uno de los mejores días de la pretemporada”, dijo tras ganar en Horta. “Hay que acostumbrarse a ganar si queremos lograr objetivos ambiciosos”, insistió después del Vilassar. Y tras el 3-0 al Sabadell B: “El trabajo está siendo buenísimo”. Palabras que suenan a proyecto serio.

La Grama llega al final de la preparación con las ideas claras y la convicción de que puede ser su temporada. Solo falta el último test, el sábado ante el CF Lloret en su campo y apenas una semana para el debut en L’Escala.