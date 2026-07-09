La FE Grama incorpora al goleador Eric Compte

La FE Grama ha anunciado la incorporación del delantero Eric Compte, de 22 años. El atacante llega procedente del CE Europa B con el aval de una notable trayectoria goleadora en categorías inferiores del fútbol catalán.

Compte acumula 43 goles en 98 partidos disputados en los últimos tres años y medio, repartidos principalmente entre la UD San Mauro y el filial del Europa. Su olfato de gol ha sido especialmente destacado en la temporada 2023/24 con el San Mauro, donde anotó 24 tantos en 29 encuentros.

La Grama, que apuesta por reforzar su ataque de cara a la Tercera Federación, ve en Compte un perfil de delantero completo, con capacidad para desequilibrar y experiencia en la categoría. En la última campaña 2025/26, el futbolista participó en 31 partidos con el Europa B, sumando siete goles, aunque el último fuera el 25 de enero.

Anteriormente, en el San Mauro, acumuló 36 dianas en 67 encuentros entre 2022 y 2025. Con esta incorporación, la entidad blanquiazul consigue un relevo de garantías tras la marcha de Martí Alonso, autor de ocho goles la temporada pasada.