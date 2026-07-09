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Fútbol catalán

La FE Grama incorpora al goleador Eric Compte

La temporada pasada destacó en el Europa B

El joven atacante acumula 43 goles en 98 partidos en las tres últimas temporadas

Eric Compte

Eric Compte / @FundacioGrama

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La FE Grama ha anunciado la incorporación del delantero Eric Compte, de 22 años. El atacante llega procedente del CE Europa B con el aval de una notable trayectoria goleadora en categorías inferiores del fútbol catalán.

Compte acumula 43 goles en 98 partidos disputados en los últimos tres años y medio, repartidos principalmente entre la UD San Mauro y el filial del Europa. Su olfato de gol ha sido especialmente destacado en la temporada 2023/24 con el San Mauro, donde anotó 24 tantos en 29 encuentros.

La Grama, que apuesta por reforzar su ataque de cara a la Tercera Federación, ve en Compte un perfil de delantero completo, con capacidad para desequilibrar y experiencia en la categoría. En la última campaña 2025/26, el futbolista participó en 31 partidos con el Europa B, sumando siete goles, aunque el último fuera el 25 de enero.

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Anteriormente, en el San Mauro, acumuló 36 dianas en 67 encuentros entre 2022 y 2025. Con esta incorporación, la entidad blanquiazul consigue un relevo de garantías tras la marcha de Martí Alonso, autor de ocho goles la temporada pasada.

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