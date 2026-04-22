La FE Grama aprieta el acelerador

La Fundació Esportiva Grama quiere alcanzar la quinta plaza y jugar la promoción de ascenso. Lo sostiene después de completar un mes de abril sobresaliente, situado en sexta posición con 45 puntos, a tan solo dos de distancia del Vilanova i la Geltrú, equipo que marca actualmente el límite de los puestos de playoff. La racha es de auténtico aspirante: 13 puntos sumados de los últimos 15, con una solidez defensiva que ha permitido a los de Luis Da Silva y Roberto Morales encajar solo dos goles en este periodo, escalando posiciones de forma vertiginosa.

El gran protagonista de este despertar es Fran Orellana. El delantero gavanense ya suma 10 goles, situándose como el máximo artillero del equipo y a un solo tanto de igualar su mejor registro personal. Su capacidad para aparecer en momentos clave, sumada a la jerarquía de Adriá Padillo (el jugador con más minutos de la plantilla con 2.362') y autor de cinco goles y la seguridad bajo palos de Guiu Escobar, ha transformado a un equipo que hace dos meses sufría por la irregularidad. Importantes también Martí Alonso, autor de siete goles y el centrocampista Pepe Bonilla, autor de otros cinco, además de jugadores troncales como Alan, Toledo, Escarrabill o Canteras. No obstante, la FE Grama es el quinto equipo más goleador.

Con la llegada de Adil El Bouazzati a la dirección deportiva, el club ha ganado en estabilidad justo cuando más quema el balón. Este domingo, el Municipal de Santa Coloma vivirá una nueva final ante el CP San Cristóbal.