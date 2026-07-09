La FCF ultima los detalles de la Lliga Elit 2026-2027

Con la temporada 2025-2026 recién cerrada, la Lliga Elit ya mira hacia delante. La Federació Catalana de Futbol (FCF) reunió a los presidentes y representantes de los clubes participantes en la máxima categoría del fútbol catalán para perfilar todos los aspectos de la campaña 2026-2027.

Presidida por Joan Soteras, la reunión sirvió para tratar las bases de competición, el calendario y, especialmente, el acuerdo de retransmisiones. La Xarxa volverá a ser la ventana televisiva de la categoría y emitirá el partido destacado de cada jornada, el domingo a las 16:05 h.

Durante la sesión se insistió en la importancia estratégica de la Lliga Elit, que sigue consolidándose como el escaparate principal del fútbol catalán no profesional. “Es la máxima categoría de nuestro fútbol y así debe tratarse”, transmitieron desde la FCF a los clubes presentes.

Además del presidente Soteras, participaron el secretario general, Sergi Garrido, y la responsable de Competición, Marta Puiggarí, quienes atendieron las consultas y propuestas de los equipos.

Los 16 equipos de la Lliga Elit 2026-2027 son los ascendidos desde Primera Catalana CF Argentona, CF Singuerlín, CF Martorell y UD Viladecans (este último a través del play-off), los descendidos desde Tercera Federación UE Vic y CF Can Vidalet junto a los que continúande la tempoerada anterior: Atlètic Sant Just FC, UE Castelldefels, UAT Horta, CCD Turó Peira, AEC Manlleu, AE Prat, CE Sabadell FC, UE Rubí, UD San Mauro y UE Valls.

La Lliga Elit 2025-2026 quedará recordada por su enorme igualdad y competitividad. Con luchas abiertas tanto por el ascenso como por la permanencia hasta la última jornada, la categoría volvió a demostrar el alto nivel del fútbol catalán donde quedaron patentes grandes ambientes en los campos, muchos goles y emoción constante marcaron un curso que consolida el proyecto.