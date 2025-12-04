La FCF desestima la asamblea extraordinaria por deficiencias graves en la petición

El presidente de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, acompañado por el vicesecretario, Sergi Garrido, anunció en la rueda de prensa que se celebró en la sede de la FCF que se desestima la petición de Asamblea General Extraordinaria por deficiencias muy graves en las formas y por no cumplir con la legislación vigente ni con los estatutos de la Federació Catalana de Fútbol.

“Los diez clubes impulsores hicieron un uso fraudulento de los Estatutos. Han querido llevar a cabo una moción de censura encubierta. Han vuelto a engañar a los clubes y a la opinión pública intentando convocar una Asamblea Extraordinaria por una cuestión en la que la Asamblea no tiene competencias. La moción de censura es el único procedimiento democrático para cesar a la Junta, pero no han querido ir por el camino legal y recogido en los estatutos, ya que allí se necesitan ⅔ de la Asamblea; para cualquier otro procedimiento, solo mayoría absoluta”, aseveró Joan Soteras, presidente de la FCF.

Se demostraron, con datos, las graves deficiencias que presentan las 442 firmas entregadas con el motivo de convocar una Asamblea Extraordinaria. De las 442 firmas que anunciaron el pasado 19 de noviembre, solo 186 son válidas. "Hemos sido lo más transparentes posibles. De hecho, contabilizamos una firma más (442) de las que se presentaron en un inicio (441)", afirmó el vicesecretario de la FCF, Sergi Garrido. Los 256 documentos restantes presentan distintos defectos que, por tanto, impiden su validación.

256 firmas presentaban distintos defectos que impiden su validación No tienen condición de asambleístas (17)

Clubes dados de baja de la FCF (10)

Clubes que han votado más de una vez con diferentes firmas (4)

Firma ilegible (1)

SAD sin certificado de representación (3)

Firma electrónica sin capacidad de autenticidad (3)

Vicepresidente sin DNI (1)

Vicepresidente sin demostrada incapacidad manifiesta (1)

Clubes que aportan DNIs de una persona que no firma (2)

Persona que firma varias veces (7)

Firman presidentes que no constan en el Registro de Entidades Deportivas (17)

Juntas con mandato caducado o irregular (58)

Desestimados (6)

No han aportado DNI (126)

"Queda en duda la manera de trabajar del excandidato Juanjo Isern, y de los presidentes del Nàstic de Tarragona y la UE Olot. La falsificación documental, casualmente, es un hecho del que nos han acusado a nosotros en los juzgados, donde llevamos tres años de escarnio… pero que a día de hoy no se ha demostrado ningún indicio de que aquello por lo que nos denunciaron sea cierto. Se hace bueno aquello de que cree el ladrón que todos roban”, expresó el presidente de FCF.

La comparecencia sirvió, asimismo, para anunciar que la Junta Directiva aprobó en el mes de octubre personarse como acusación particular en el caso Soule, donde la Federació y los clubes catalanes fueron perjudicados por un desvío de fondos federativos y donde muchas de las personas que asistieron y dieron apoyo a la presentación de las supuestas 442 firmas están implicadas o dan cobertura a los acusados. "No se ha subido ninguna cuota federativa", añadieron. Durante los siete años de mandato - en dos legislaturas - de Joan Soteras se incrementó el fondo propio de la FCF, todo ello en beneficio de los clubes catalanes.

En 2018, la FCF subvencionaba a los clubes catalanes con 1.330.155 €. En la temporada 2024-2025, aun sin subir cuotas, la FCF subvenciona con casi 4 millones de euros, triplicando la cifra durante el mandato de Soteras. "La judialización daña al deporte catalán", sentenció el presidente de la Federació Catalana de Futbol.