La FCF concederá subvenciones a los 16 equipos de la Lliga Elit en la temporada 2026-2027

La Federación Catalana de Fútbol (FCF) ha anunciado este martes las subvenciones que recibirán los clubes participantes en la Lliga Elit durante la temporada 2026-2027. Con esta medida, el ente federativo continúa promoviendo la máxima categoría de las divisiones regionales en Cataluña. La información se ha hecho pública a través de la circular número 18, enmarcada en el plan deportivo y competitivo de la federación. La Lliga Elit está consolidada como el primer nivel de competición territorial y contará con la participación de 16 equipos. El calendario oficial ya ha sido comunicado: la competición arrancará el fin de semana del 19 y 20 de septiembre.

La liga regular concluirá el 16 de mayo de 2027. Las semifinales del play-off de ascenso se disputarán los fines de semana del 22-23 y 29-30 de mayo. La final de la promoción se jugará los 5-6 y 12-13 de junio. El Plan General de Actuación de esta competición fue publicado como circular número 8 y aprobado en la Asamblea General Ordinaria del pasado 29 de junio en Sant Cugat del Vallès.

Con el objetivo claro de potenciar la categoría, la Comisión Económica y la Junta Directiva de la FCF han dado luz verde a los ayudas económicas. Cada equipo recibirá 11.500 euros fijos por su participación. Además, se abonarán 0,75 euros por cada kilómetro recorrido en los desplazamientos. También se concederán 60 euros por cada punto conseguido a lo largo de la temporada.

La cuantía total destinada a la liga regular asciende a 262.700 euros.

Para el play-off de ascenso, los clubes percibirán 750 euros por eliminatoria (ida y vuelta se computan como una sola). El montante global para la fase de ascenso será de 4.500 euros. De esta forma, la FCF refuerza su compromiso con el fútbol de base y territorial catalán.