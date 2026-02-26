La FCF apoya al colectivo arbitral de fútbol sala: se confirma la huelga

El colectivo de árbitros de fútbol sala de Catalunya anunció el martes, mediante un comunicado, que convocaba una huelga para los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo tras la brutal agresión a un compañero este pasado fin de semana en la categoría Juvenil Preferente entre el Canet FS y la CFS La Unión de Santa Coloma de Gramenet en Canet de Mar. Y tras una reunión con la Federació Catalana de Futbol, este miércoles se ha tomado la decisión de detener la competición.

"Unidos contra la violencia en el deporte catalán"

"La FCF y el colectivo arbitral han escenificado su firme unidad contra la violencia y convocan una huelga para este próximo fin de semana, 28 de febrero y 1 de marzo, en los partidos de fútbol sala", arranca el comunicado hecho público tras la reunión.

Esta decisión llega tras la agresión a un árbitro, un acto que "no tiene cabida en el deporte catalán": "Todos contra la violencia. La Federació Catalana de Futbol y los árbitros de fútbol sala han mantenido este miércoles 25 de febrero una reunión con un único objetivo: todos juntos contra la violencia en el fútbol y el fútbol sala catalán. Los hechos ocurridos el pasado sábado 21 de febrero, con la agresión a un árbitro durante un partido de fútbol sala, son absolutamente intolerables y no tienen cabida en el deporte catalán".

Por este motivo, la Federació Catalana de Futbol, a petición del colectivo arbitral de fútbol sala, "ha decidido detener la competición y suspender todos los partidos de fútbol sala el viernes 27 de febrero, sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo".

Además, la FCF asegura haber estado "en contacto permanente con el árbitro afectado" desde "el primer momento", ofreciéndole "todo el apoyo necesario, tanto a nivel personal como institucional, y respaldando al conjunto del colectivo arbitral".

"La Federació Catalana de Fútbol reafirma así su compromiso con una política de tolerancia cero ante la violencia y con la protección de los árbitros como pieza esencial del juego. La FCF continuará trabajando con determinación para garantizar que los campos de fútbol y pabellones de fútbol sala sean espacios seguros, de respeto y de convivencia, tal como merece el deporte catalán", concluye el contundente comunicado.