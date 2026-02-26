Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La FCF apoya al colectivo arbitral de fútbol sala: se confirma la huelga

La Federació Catalana de Futbol ha decidido "detener la competición y suspender todos los partidos de fútbol sala el viernes 27 de febrero, sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo"

El CFS La Unión de Santa Coloma de Gramenet, en un partido

El CFS La Unión de Santa Coloma de Gramenet, en un partido / @cfs_launion

Marc Marín

Marc Marín

El colectivo de árbitros de fútbol sala de Catalunya anunció el martes, mediante un comunicado, que convocaba una huelga para los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo tras la brutal agresión a un compañero este pasado fin de semana en la categoría Juvenil Preferente entre el Canet FS y la CFS La Unión de Santa Coloma de Gramenet en Canet de Mar. Y tras una reunión con la Federació Catalana de Futbol, este miércoles se ha tomado la decisión de detener la competición.

"Unidos contra la violencia en el deporte catalán"

"La FCF y el colectivo arbitral han escenificado su firme unidad contra la violencia y convocan una huelga para este próximo fin de semana, 28 de febrero y 1 de marzo, en los partidos de fútbol sala", arranca el comunicado hecho público tras la reunión.

Esta decisión llega tras la agresión a un árbitro, un acto que "no tiene cabida en el deporte catalán": "Todos contra la violencia. La Federació Catalana de Futbol y los árbitros de fútbol sala han mantenido este miércoles 25 de febrero una reunión con un único objetivo: todos juntos contra la violencia en el fútbol y el fútbol sala catalán. Los hechos ocurridos el pasado sábado 21 de febrero, con la agresión a un árbitro durante un partido de fútbol sala, son absolutamente intolerables y no tienen cabida en el deporte catalán".

Por este motivo, la Federació Catalana de Futbol, a petición del colectivo arbitral de fútbol sala, "ha decidido detener la competición y suspender todos los partidos de fútbol sala el viernes 27 de febrero, sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo".

Además, la FCF asegura haber estado "en contacto permanente con el árbitro afectado" desde "el primer momento", ofreciéndole "todo el apoyo necesario, tanto a nivel personal como institucional, y respaldando al conjunto del colectivo arbitral".

"La Federació Catalana de Fútbol reafirma así su compromiso con una política de tolerancia cero ante la violencia y con la protección de los árbitros como pieza esencial del juego. La FCF continuará trabajando con determinación para garantizar que los campos de fútbol y pabellones de fútbol sala sean espacios seguros, de respeto y de convivencia, tal como merece el deporte catalán", concluye el contundente comunicado.

