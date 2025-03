El FC Andorra buscará dar un giro y mirar hacia arriba

Se va acercando ese tramo de la temporada en la que los puestos se van ajustando cada vez más y todo se va poniendo en su sitio. El FC Andorra tiene la difícil, aunque no lejana tarea, de alcanzar los puestos de ascenso en los once partidos que restan de la temporada regular.

Sus jugadores son conscientes de que fuera de casa no están en su mejor versión y que tienen que cambiar esa dinámica. Sobre esto, Iván Rodríguez quiso destacar que “cuando jugamos fuera de casa tenemos que intentar mejorar nuestro juego y nuestras sensaciones, ya que en las segundas partes entramos bien al partido, pero en los primeros tiempos no estamos del todo acertados y queremos cambiar esa cadencia en nuestro juego para buscar mejoras y poder puntuar lejos de casa no ayudaría mucho”.

El lateral izquierdo del conjunto tricolor tuvo claro el mensaje que se trasmite desde el vestuario y esperan poder revertir esa tesitura para que el conjunto que dirige Ferran Costa no se aleje de los puestos altos de la tabla y pueda aspirar a jugar esos añorados puestos de playoff de ascenso. El Andorra está en la sexta plaza, con 42 puntos, a tan solo un punto de esa zona de ascenso que marca el Barakaldo con 43 puntos.