El FC Andorra busca dar un golpe sobre la mesa en Valladolid

El técnicdel Andorra Carles Manso afronta la complicada visita de mañana al Estadio José Zorrilla con el firme objetivo de sumar un resultado positivo que respalde el buen juego de su equipo. A pesar de encadenar dos derrotas consecutivas en este arranque de liga, el entrenador catalán defiende con orgullo la atractiva propuesta ofensiva de su plantilla. Las estadísticas respaldan sus palabras, situando al bloque andorrano como uno de los conjuntos que genera más ocasiones y peligro en el área rival de toda la categoría de plata. Para asaltar uno de los feudos más imponentes de la categoría, Manso ha descartado rotundamente realizar una revolución en un once titular que saldrá con la máxima ambición y rigor táctico.

Bajo los tres palos se mantendrá el indiscutible Pau López, protegido por una línea defensiva de cuatro hombres donde Thomas Carrique y Martí Vilà ocuparán los laterales, dejando el eje de la zaga para la juventud de Marc Bombardó y la experiencia de Diego Alende.

En la sala de máquinas, el joven Efe Akman ejercería de pivote posicional para sostener el equilibrio, escoltado por la distribución limpia de Marc Domènech y el dinamismo de Randy Schneider en el juego interior. El gran reto táctico consistirá en dominar la posesión en campo contrario para nutrir de balones a un tridente ofensivo letal, compuesto por Jordi Cano y Hugo López en los extremos, junto a Moro Sidibe como referencia en punta de lanza.

Con este esquema, el preparador de Terrassa buscará encontrar espacios libres en el sólido bloque defensivo pucelano y sumar tres puntos de oro que signifiquen una inyección tremenda de moral para el proyecto tricolor.