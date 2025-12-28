Los favoritos de Tercera no fallan

A principio de campaña, todas las apuestas colocaban a Badalona y L’Hospitalet como grandes aspirantes al ascenso. Muchas de ellas, también acompañaban a estos dos conjuntos con el Cornellà, recién descendido de Segunda RFEF y que no hace tanto acariciaba el ascenso a Segunda División.

Las previsiones, en este caso, no fueron nada desencaminadas: tras quince jornadas, el Badalona es líder con 30 puntos, uno más que Cornellà y L’Hospitalet, que ocupan la segunda y la tercera plaza.

El líder es el conjunto escapulado. Los de Pedro Dólera, recién llegado a la entidad, han basado su fortaleza en ser una roca a nivel defensivo:solo nueves goles encajados en quince jornadas, de largo el mejor del grupo. En cambio, son el conjunto que menos goles ha marcado de los cinco primeros (19 en 15 partidos), y eso le ha llevado a empatar seis encuentros. Eso sí, son los únicos que solo han perdido un partido en lo que llevamos de temporada: el ocho de noviembre, por 2-1, en el Alumnes Obrers ante el Vilanova.

A solo un punto, en la segunda posición, el Cornellà acecha el liderato, posición que ocupó durante algunas jornadas. El conjunto de Ignasi Senabre, que también se estrena en el banquillo verde, realizó una revolución completa de su plantilla tras el descenso, y después de un inicio algo irregular (sus dos únicas derrotas llegaron en las cinco primeras jornadas), cogió velocidad de crucero, convirtiéndose en un claro aspirante al ascenso directo.

Empatado a puntos con el Cornellà, en la tercera plaza, se encuentra L’Hospitalet. El proyecto liderado por Jordi Alba y Thiago Alcántara se encomendó a Cristian Gómez para dirigir el intento de ascenso desde el banquillo.

Con una plantilla de lujo, los ribereños suman 29 puntos con nueve victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Por detrás, las revelaciones Manresa, L’Escala y Vilanova, aspiran a romper el trío de los favoritos al ascenso.