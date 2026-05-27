Fábregas pasa balance

El Gimnàstic ha certificado una de las páginas más oscuras de su historia moderna, salvando la categoría en Primera RFEF por puro descarte. El presidente ejecutivo, Lluís Fàbregas, hizo balance de una temporada marcada por la crisis deportiva e institucional. El dirigente grana fue crítico con el desenlace de la campaña: "Hemos salvado los muebles, es así de crudo y de triste. Hemos encontrado cinco equipos peores, ese es nuestro resumen deportivo de la temporada", manifestó Fàbregas durante su intervención, asumiendo la ineficacia de un proyecto que se planificó originalmente con el objetivo de disputar el ascenso al fútbol profesional.

El encuentro confirmó también la ruptura definitiva entre el consejo de administración y el empresario sueco Fredrik Wester, uno de los máximos accionistas de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Wester presentó su dimisión irrevocable como consejero de la entidad apenas cuatro días antes del trascendental partido en el estadio Rico Pérez.

Fàbregas criticó con dureza la fecha elegida por el inversor para oficializar su salida del órgano rector de la entidad tarraconense. "El señor Wester, a falta de cuatro días del partido más importante de la historia reciente del Nàstic, abandonó el Consejo de Administración", explicó el presidente ejecutivo del club.

La salida del accionista escandinavo es el resultado de meses de diferencias en torno al modelo organizativo de la entidad. Wester condicionaba un incremento de su aportación económica al desarrollo de cambios estructurales y a una mayor profesionalización de la parcela ejecutiva, propuestas que no han sido asumidas por la actual dirección.

En lo deportivo, el club y el técnico Pablo Alfaro tienen voluntad de renovar.Sin embargo, el entrenador exige garantías y la sintonía con el nuevo director deportivo.La reestructuración estará marcada por el éxodo inevitable de cuatro futbolistas vitales este curso. Dani Rebollo, Óscar Sanz, Jaume Jardí y Álex Jiménez finalizan contrato y saldrán libres.