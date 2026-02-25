Una expromesa del Barça señala la superioridad del fútbol catalán en España: "No hay ninguna Comunidad Autónoma mejor"

España es uno de los países con mejor cantera futbolística en todo el mundo y muchos futbolistas de todo el mundo apuestan por venir aquí a probar sus cualidades a sabiendas del nivel que tenemos.

Sin embargo, dentro del Estado existen ciertas diferencias que pueden llevar a pensar que una Comunidad Autónoma es mejor que otra. Según los últimos datos publicados por el CSD en la memoria anual 'Licencias y Clubes' del año 2024, España cuenta con más de 1.260.000 futbolistas y más de 30.600 clubes, aunque hay tres territorios que destacan por la cantidad de personas que juegan.

El Europa - Sant Andreu es uno de los derbis más calientes de Barcelona y el fútbol catalán. / Álvaro Martin - UE Sant Andreu

En primer lugar, Andalucía contó con casi 205.000 futbolistas, tanto masculinos como femeninos, con casi 6.000 clubes registrados; en segundo lugar, Catalunya tenía algo más de 203.000 personas jugando bajo el paraguas federativo y más de 4.300 clubes; en tercera posición, la Comunidad de Madrid tuvo unos 160.000 futbolistas y cerca de 2.300 clubes.

Catalunya, muy por encima del resto

Con tanta competitividad, parece difícil seleccionar qué zona tiene el mejor nivel futbolístico de todo el país. Sin embargo, para el exfutbolista Eric Montes la cosa está bastante más clara de lo que puede parecer: "Como el nivel de Catalunya no hay ninguna Comunidad Autónoma", indica en una entrevista a 'El After de Post United'.

Eric Montes, durante su etapa en el FC Barcelona / ·

Montes es un perfil de futbolista atípico, pues con solo 25 años decidió poner fin a sus aspiraciones de tener una carrera en la élite después de darse cuenta que el fútbol ya no era su pasión y que decidiera centrar sus esfuerzos en una vida alejada de la presión mediática y de la burbuja del balón hexagonal, priorizando su salud mental y su bienestar.

No obstante, antes pudo jugar en diferentes partes de España y cuenta con cierto bagaje para valorar el nivel de las federaciones: "Te lo digo yo que he jugado en la Segunda B de Catalunya, en León y en Andalucía", señala.

La diferencia de nivel se nota "a leguas", según la experiencia propia de Montes, que recientemente anunció su reincorporación al fútbol en el club donde empezó a jugar de niño, en el CE Manresa, cerca de casa y con el objetivo de disfrutar de nuevo, lejos de ninguna pretensión más.

Montes salió del Juvenil A del Barça en 2017 en dirección al Peralada, pero antes de la pandemia fichó por la Cultural Leonesa. En 2021 aterrizó en el Albacete y más tarde llegó al Nàstic de Tarragona cedido, hasta que en 2023 y ya en el Algeciras decidiera poner freno a su carrera hasta ahora que ha decidido volver a casa.