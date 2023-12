Exhibición de fuerza del Olot ante uno de sus principales perseguidores

El conjunto rojillo sigue como líder en solitario tras golear en el feudo de la UE Tona (0-5) El 'Hospi' sigue la estela del Olot tras una heroica remontada ante L'Escala

El Olot saldó con una aplastante goleada su visita al feudo de la Tona, equipo revelación de este curso y uno de sus principales opositores en la carrera por el liderato. Cinco goles que sirven para distanciarse en la tabla de uno de los candidatos al ascenso y que refuerzan aún más las aspiraciones de los 'garrotxins' al trono de la Tercera RFEF.

El partido se antojaba difícil para el Olot, pero comenzó de forma inmejorable. A los tres minutos, Ufano puso por delante a los rojillos con un disparo cruzado. Con la ventaja en su poder, el líder se creció, y los tantos de Mas y Forés dejaron el partido prácticamente visto para sentencia cuando apenas había transcurrido la primera media hora.

Tras el paso por vestuarios, la Tona tiró de orgullo para tratar de maquillar el marcador adverso. Dídac Serra y Casanova lo intentaron con insistencia, pero ni por esas llegó el premio del gol para el equipo local. El esfuerzo realizado terminó desfondando a la Tona, circunstancia que Terma y Chabboura aprovecharon para establecer el 0-5 definitivo en los últimos compases del encuentro.

Primera remontada del 'Hospi' para mantener el cerco

El 'Hospi' tachó de la lista una de las pocas asignaturas pendientes de la presente temporada. Los dos duelos que había empezado por debajo en el marcador, ante Olot y Prat, terminaron en derrota, pero a la tercera fue la vencida para los ribereños.

El tanto materializado por Joel Lasso a los 88 minutos culminó la remontada de L'Hospitalet frente a L'Escala. Los de Joan Sánchez llegaron a perder por una diferencia de dos goles, pero la gran reacción en la última media hora de partido les permitió sumar tres puntos muy valiosos para mantener el cerco sobre el Olot y distanciarse del resto de sus perseguidores.

Victoria que extiende el invicto de la Montañesa

La Montañesa sigue pareciendo invencible. Esta jornada, además de conseguir los tres puntos ante el Badalona, alargó a diez jornadas consecutivas su condición de invicto.

Los de Nou Barris no tuvieron, ni mucho menos, un partido plácido. Linares firmó el primer tanto a los pocos minutos del arranque de la segunda parte, pero el gol de la tranquilidad no llegó hasta el 96, obra de Wilber desde los once metros.

'Manita' y exhibición del Girona B

El filial del Girona se infló de confianza y cuajó el mejor partido en lo que va de temporada ante el Mollerussa. Los de Sergi Mora mostraron su versión más letal, y endosaron a su rival una ‘manita’ que les permite escalar posiciones en la clasificación.

Los rojiblancos no salieron a especular, y a los 10 minutos ya poseían una buena ventaja gracias a los tantos de Almena y Amine. Wadi, con un ‘hat-trick’, remató la faena.

Dos alegrías y una decepción

El solitario tanto de Cargol a falta de media hora para el final permitió al Vilafranca sumar los tres puntos ante el Castelldefels, un rival directo en la lucha por escapar de la zona baja de la clasificación. Esta victoria, sumada a los ‘pinchazos’ de algunos de los equipos amenazados por el descenso, permite a los pupilos de Santi Triguero escalar hasta la decimocuarta posición de la clasificación.

La Grama, por su parte, asaltó el feudo de la Pobla Mafumet para conseguir los tres puntos y, de paso, poner tierra de por medio con su rival en la clasificación.

Suerte dispar para el Vilassar de Mar, que no pudo pasar del empate ante la Rapitenca, colista de la competición. El punto deja un sabor amargo y frena sus aspiraciones a la zona de promoción.

El Peralada-San Cristóbal tuvo que ser aplazado

El partido entre el Peralada y el San Cristóbal fue suspendido debido a que el conjunto parroquial se vio afectado por una infección viral estomacal que dejó a 14 jugadores sin la posibilidad de poder estar disponibles.

La entidad egarense intentó comunicarse con el Peralada, pero no recibió contestación, por lo que parte del cuerpo técnico y de la directiva se tuvieron que desplazar al municipio gerundense. Allí se levantó acta aportando los certificados médicos correspondientes de los jugadores afectados.