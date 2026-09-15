De Europa a Tarragona

El Nou Estadi ha encontrado un nuevo referente y no ha necesitado esperar ni un mes. Meshak Babanzila ha aterrizado en Tarragona y, de golpe, se ha convertido en uno de los nombres que más se escuchan en las gradas y en el vestuario.

El centrocampista firmado del Europa no solo ha encajado: ha transformado el ritmo del equipo.Su llegada se gestó como una apuesta clara del club. Pocos imaginaban, sin embargo, que el impacto iba a ser tan rápido y tan visible.

Xisco Campos ha encontrado en él un futbolista completo: capaz de recuperar, de asociarse y de generar peligro en el último tercio. Destruye, construye y habilita.

Y lo hace con una naturalidad que ya llama la atención jornada tras jornada. El partido del viernes ante el Algeciras (4-1) lo dejó todo en evidencia.

Meshak repartió tres asistencias y firmó un despliegue físico constante. La primera llegó pronto: un centro raso que Bakis transformó en el tanto inicial. La segunda fue un envío preciso que Víctor Villote remató en plancha.

La tercera, un pase a la espalda de la defensa que dejó solo a Diego Gómez para cerrar el marcador. Tres acciones, tres goles. El Nàstic encontró en él un punto de apoyo y de progresión constante.

Pero el partido de Babanzila no se reduce a las asistencias. Corrió sin descanso, ayudó en labores defensivas por la banda derecha y apareció entre líneas con facilidad. No es solo talento: es sacrificio inteligente.

Corre con sentido y mejora casi todo lo que pasa por sus botas. En solo tres partidos con el Nàstic ya suma las mismas tres asistencias que acumuló en toda la temporada 2025/26 con el Europa (39 partidos). Y de seguir esta progresión, puede convertirse en un gran activo para el Nàstic ante un futuro traspaso. Una inversión redonda.