Fútbol catalán
De Europa a Tarragona
Meshak Babanzila deslumbra en el Gimnàstic
El centrocampista ya lleva tantas asistencias, tres, como la pasada temporada en el equipo de Gracia
El Nou Estadi ha encontrado un nuevo referente y no ha necesitado esperar ni un mes. Meshak Babanzila ha aterrizado en Tarragona y, de golpe, se ha convertido en uno de los nombres que más se escuchan en las gradas y en el vestuario.
El centrocampista firmado del Europa no solo ha encajado: ha transformado el ritmo del equipo.Su llegada se gestó como una apuesta clara del club. Pocos imaginaban, sin embargo, que el impacto iba a ser tan rápido y tan visible.
Xisco Campos ha encontrado en él un futbolista completo: capaz de recuperar, de asociarse y de generar peligro en el último tercio. Destruye, construye y habilita.
Y lo hace con una naturalidad que ya llama la atención jornada tras jornada. El partido del viernes ante el Algeciras (4-1) lo dejó todo en evidencia.
Meshak repartió tres asistencias y firmó un despliegue físico constante. La primera llegó pronto: un centro raso que Bakis transformó en el tanto inicial. La segunda fue un envío preciso que Víctor Villote remató en plancha.
La tercera, un pase a la espalda de la defensa que dejó solo a Diego Gómez para cerrar el marcador. Tres acciones, tres goles. El Nàstic encontró en él un punto de apoyo y de progresión constante.
Pero el partido de Babanzila no se reduce a las asistencias. Corrió sin descanso, ayudó en labores defensivas por la banda derecha y apareció entre líneas con facilidad. No es solo talento: es sacrificio inteligente.
Corre con sentido y mejora casi todo lo que pasa por sus botas. En solo tres partidos con el Nàstic ya suma las mismas tres asistencias que acumuló en toda la temporada 2025/26 con el Europa (39 partidos). Y de seguir esta progresión, puede convertirse en un gran activo para el Nàstic ante un futuro traspaso. Una inversión redonda.
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