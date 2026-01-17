El Europa suma un buen punto en La Bóbila

Una fría y lluviosa tarde invernal quedará para la historia del club escapulado como la primera vez que disputó un partido como local en la emblemática Bóbila de Gavà. Lo hizo en un duro encuentro en el que fue de más a menos, especialmente en la primera mitad, y en el que le faltó eficacia en las dos áreas para poder sumar los tres puntos ante el Atlético Madrileño de Fernando Torres.

Los de Aday Benítez no acusaron el cambio al césped natural (que, además, con el paso de los minutos y del temporal acabó en pésimas condiciones) y salieron al partido a por todas.

En la primera ocasión clara del encuentro, se adelantaron en el marcador. Toni Caravaca disparó un misil teledirigido que se coló enganchado a la cepa del posted.

Eran los mejores minutos de los catalanes con acercamientos y llegadas constantes, con un Atlético Madrileño que resistía como podía.

Adnane tuvo el segundo tras una acción de estrategia, pero la defensa visitante evitó el remate en última instancia.

Antes del descanso, una protestada acción de Sgrò como posible penalti despertó las dudas en el cuadro escapulado, y el pichichi Arnau Ortiz lo aprovechó para devolver la igualdad definiendo un rápido y preciso contragolpe.

Tras la reanudación, Flere se equivocó con una mala salida hasta el centro del campo, y Arnau Ortiz, de nuevo con brillante definición, puso el segundo.

Pese a ello, a renglón seguido, el Europa volvió empatar. Una vez más esta temporada, la pizarra de Alberto González tuvo premio. Eso sí, necesitó de un obús de Jordi Cano directo a la escuadra.

En los últimos minutos, con un césped ya muy maltrecho, ambos conjuntos pudieron dar por bueno un empate técnico.