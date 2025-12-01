El Europa podría seguir en el Nou Sardenya

El CE Europa vive días de especial trascendencia institucional. A las puertas de un traslado obligado a Can Dragó por las exigencias federativas sobre el césped natural, el club de Gràcia contempla ahora un giro inesperado: la posibilidad real de terminar la temporada en Nou Sardenya si prospera la medida cautelar solicitada ante la justicia ordinaria. Lo que hasta hace unas semanas parecía un destino irreversible —abandonar su estadio a partir de enero— se ha transformado en un escenario abierto, condicionado a la decisión de un juez.

Según fuentes conocedoras del proceso, la resolución podría llegar durante la primera quincena de diciembre, un plazo que se antoja decisivo tanto para el club como para la planificación de la Primera RFEF. En el Europa impera la prudencia, aunque no se descarta un desenlace favorable. La cautela jurídica convive con el sentido práctico: las obras en Can Dragó continúan, porque el club no puede detener una agenda constructiva que depende de plazos administrativos y que debe estar lista si la justicia no concede la protección solicitada.

La batalla jurídica del Europa no es un acto aislado, sino el resultado de haber agotado todas las vías administrativas disponibles. El club recurrió ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) la normativa que regula las competiciones de Primera RFEF, en concreto el punto que exige a todos los clubes disponer de un campo de césped natural como condición indispensable para competir.

La impugnación se apoya en un argumento doble: por un lado, cuestiona la proporcionalidad de la exigencia —señalando el deterioro habitual del césped natural en numerosos estadios de la categoría— y, por otro, pone de manifiesto una incoherencia entre competiciones. En Copa del Rey, Primera División Femenina o incluso en la Liga de Campeones se permite la práctica en césped artificial, lo que, a juicio de la entidad, desmonta la rigidez normativa aplicada a la Primera RFEF masculina.

Sin embargo, el CSD evitó entrar al fondo del asunto. Alegó falta de competencia por tratarse de una competición organizada por una entidad privada, la RFEF. El Europa, no conforme, ha llevado el conflicto a la vía contencioso-administrativa, convencido de que la igualdad de acceso a las competiciones estatales exige una intervención pública.

La pieza clave del proceso es la solicitud de medidas cautelares. El club sostiene que cumplir la normativa mientras se resuelve el litigio le causaría un perjuicio irreparable, tanto por la pérdida de su estadio como por las implicaciones económicas y deportivas que comportaría.

La justicia tiene dos meses para dictar resolución desde la presentación de la solicitud, y se espera una vista previa en los próximos días. Si las cautelares prosperan, el Europa seguiría jugando en Nou Sardenya durante toda la temporada, al menos hasta que el proceso administrativo concluya. Si son denegadas, el traslado será inevitable.

Mientras la carpeta judicial avanza, las máquinas no se detienen en Can Dragó. Las excavaciones, iniciadas en noviembre, preparan el terreno para instalar un césped natural sobre un terreno reprofundizado medio metro, un requisito indispensable para cumplir con la normativa federativa. Las gradas supletorias —una nueva en cada fondo y otra en el lateral opuesto a la existente— elevarán el aforo hasta unas 3.100 localidades.

El calendario es exigente: la estructura de graderío debe estar lista antes de fin de año, mientras que la implantación del césped natural está prevista para los primeros días de enero. El Europa, que afrontaría su primer partido “local” fuera de Gràcia el 11 de enero ante el Alcorcón, observa las obras con una mezcla de resignación y esperanza.

Incluso en caso de derrota judicial, la entidad confía en obtener un margen excepcional de uno o dos encuentros para despedirse de Nou Sardenya frente al Atlético Madrileño de Fernando Torres. Un gesto simbólico en un proceso marcado por la incertidumbre.

El Europa se encuentra atrapado entre la seguridad emocional que le otorga su estadio histórico y las obligaciones normativas que le empujan fuera de casa. La resolución judicial no solo determinará dónde jugará el equipo la segunda vuelta: marcará una referencia para todos los clubes con césped artificial que aspiran a competir en Primera RFEF.

En los próximos días se decidirá si el Nou Sardenya podrá resistir un año más, o si este diciembre será, definitivamente, el preludio de un exilio inevitable. En Gràcia, el reloj ya ha empezado a correr.

Un año sin perder

La historia reciente del CE Europa se ha escrito, en buena medida, desde la solidez inexpugnable del Nou Sardenya. El estadio de Gràcia, que durante décadas ha sido un símbolo identitario del club escapulado, vive ahora un tiempo de paradoja: mientras se consolida como uno de los feudos más fiables del fútbol español de categorías nacionales, afronta a la vez la cuenta atrás hacia un parón forzoso que enviará al equipo a un exilio temporal. En enero, el Europa debería abandonar su casa para completar las estrictas reformas exigidas por la Real Federación Española de Fútbol, que obliga a sustituir el actual césped sintético por uno natural.

Pero antes de ese traslado inevitable, el Nou Sardenya rubricará una etapa casi irrepetible. Desde su última derrota liguera, el 11 de diciembre de 2024 frente al Sant Andreu (4-6), y al margen del tropiezo copero ante la UD Las Palmas (1-2), el Europa ha firmado un ciclo doméstico que roza la excelencia: 14 victorias, 3 empates, solo un partido sin ver puerta y 34 goles marcados, una media cercana a los dos tantos por encuentro. En ese tiempo, el estadio se ha transformado en un espacio de autoridad deportiva, de confianza sostenida y de madurez competitiva.