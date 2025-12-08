El Europa salva un sufrido punto

El Europa sumó un punto en Tarazona que sabe a alivio más que a premio. El empate mantiene a los escapulados terceros, igualados con el Sabadell, pero sin poder asaltar el liderato que se les resiste. Y lo hizo tras un partido áspero, agitado y lleno de sobresaltos defensivos.

Los de Benítez arrancaron con energía, con una llegada temprana de Khalid que pudo cambiar el guion si hubiese conectado mejor el remate. Pero esa chispa inicial se apagó pronto. El Tarazona respondió con fiereza y Joan Puig tuvo que sacar bajo palos la primera ocasión clara, un aviso de lo que vendría. Borge y Agüero dispusieron de una doble oportunidad que el Europa neutralizó in extremis, reflejo de un duelo desordenado, de muchas interrupciones y poca continuidad. Agüero obligó a Flere a intervenir y el rechace acabó en los pies de Ángel López, cuyo disparo murió también en las manos del meta escapulado.

El colegiado anuló un gol a Agüero por una supuesta falta discutida. Tampoco apuntó penalti en un derribo al propio delantero. El Europa, lejos de encontrar cadena de pases o control, vivía del esfuerzo defensivo y de las apariciones puntuales de Guillem.

La segunda parte viró hacia un asedio del Tarazona. Flere salvó un gol cantado con una intervención prodigiosa ante Ángel López. La zaga escapulada siguió multiplicándose: Armero estuvo a centímetros de marcar, pero un defensa sacó el disparo bajo el larguero. Y aún faltaba otra acción decisiva: Joan Puig volvió a salvar sobre la línea un remate que parecía definitivo.

FICHA TÉCNICA

Tarazona: Josele; Ángel López, Traoré, Marc Trilles, Chechu, Andrés Borge (Cubillas, 90'); A. Vaquero (Fita, 90'), Carrasco, Toni Ramón (Busi, 71'); Castroverde (Armero, 79'), Agüero (Soto, 79').

Europa: Flere; G. Rodríguez, Campeny, Joan Puig, Escoruela; Izan González, Vacas, Álex Plà, Meshak; Khalid Noureddine (Adam, 58') y Jordi Cano (Adnane, 58').

Árbitro: José Alberto Pardeiro (Colegio de Galicia). Amarillas a Castroverde, Toni Ramón; Khalid, Caravaca.

Campo: Municipal.