El Europa salió fortalecido del derbi

El equipo de Ignasi Senabre depende de si mismo para quedar campeón Los gracienses cuentan con dos puntos de ventaja y el goal-average

El derbi barcelonés no dejó indiferente a nadie, con nervios, polémica y tensión hasta el último instante, y al final con un empate en el marcador que favorece al Europa, pues a falta de tres partidos saca dos puntos al Sant Andreu en la tabla y el goal-average a su favor.

El entrenador de los escapulados Ignasi Senabre comentó tras el partido: “Creo que en la primera parte ellos han sido superiores, nos superaban con mucha facilidad, y creo que lo mejor que ha podido pasar en este periodo es salir 1-0. En la segunda mitad hemos ajustado y hemos sido superiores. No hemos tenido muchas ocasiones pero si la sensación de que estábamos cerca del gol”. En cuanto a las dos expulsiones del Sant Andreu y el pique entre ambos banquillos, el técnico comento: "Creo que han sido expulsiones determinantes, y en cuanto a lo otro son momentos complicados, los dos equipos estamos con las pulsaciones a tope, y creo que yo no debí decir lo que dije a ellos, que fue que tiraran balones, pero eso ha de quedar en el campo". Por último en el tema del ambiente en el Narcís Sala dijo: "Maravilloso, las dos aficiones han sido ejemplares. El ruido que hacía el Narcís Sala en el minuto 90 era espectacular, no podías ni hablar ni con el de al lado. Y a la nuestra hay que darle las gracias, porque no han parado de animar. Ha sido maravilloso el ambiente que hemos vivido".

Resignación cuatribarrada

Por su parte el técnico del Sant Andreu Xavi Molist dijo tras el derbi: “La primera parte hemos estado bien y hemos tenido la pelota, y en la segunda si que es cierto que ellos han tenido un poco más la pelota pero sin ocasiones, su primer chute es el gol, y de las expulsiones la primera no es, Martí no ha hecho nada, y el árbitro lo expulsa porque si. El Europa se ha encontrado con dos jugadores más, ha puesto gente arriba, y defender con 9 es difícil". Del tema del final del partido comentó: "Muy feo. Es lo primero que les he recriminado a mis jugadores. Lo primero es que nos hemos autoexpulsado, porque teníamos que estar un poco más tranquilos, y después lo que se ha visto al final a mi no me gusta nada. Hay mucha tensión, es un derbi, te estás jugando la liga, pero creo que es lamentable tanto por parte de unos como de los otros. No es bueno que se vean estas imágenes, y esto no puede volver a pasar". Del tema del ambiente en el campo dijo: "Hemos llenado el campo, son 6.000 personas, y debía de haber unas 5.500 nuestras. El año pasado ya lo hicimos en el último partido, y al final se ve que hay una comunión de la afición con el equipo, que es lo importante".